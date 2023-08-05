Дж. М. Миро «Обыкновенные монстры»

Среди болот и озёр викторианской Англии прячется таинственный институт Карндейл, где находят приют дети со странными способностями. Этих детей называют «таланты», они появляются по всему миру, и их поисками занимаются детективы Элис Куик и Фрэнк Коултон. Однако юных чудотворцев ищут не они одни: за героями по пятам идёт повелитель пыли Джейкоб Марбер, убийца и сильнейший талант.

J.M. Miro

Ordinary Monsters

Роман

Жанр: подростковое фэнтези

Выход оригинала: 2022

Художник: Е. Грищенко

Переводчик: О. Перфильев

Издательство: «МИФ», 2023

Серия: «Red Violet. Тёмные миры»

Возрастной рейтинг: 16+

672 с., 4000 экз.

«Таланты», часть 1

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Ренсом Риггз «Дом странных детей»

фильм «Люди Икс» (2000)

Порой мастерство писателя проявляется не в том, чтобы придумать что-то абсолютно новое, а в том, чтобы грамотно использовать старые сюжетные ходы и штампы. Кажется, если собрать ключевые образы «Обыкновенных монстров», выйдет нечто подозрительно знакомое: учебное заведение для необычных детей, мальчик, обладающий особыми силами, злодей, который во что бы то ни стало хочет до него добраться… Но если вы сказали «Гарри Поттер», то вы неправы.

Дж. М. Миро (псевдоним писателя и поэта Стивена Прайса) обманывает ожидания читателя, складывая из знакомых кусочков неожиданный пазл. Марлоу, тот самый избранный ребёнок, умеет сиять потусторонним светом — и плавить человеческую плоть, словно воск, что он и демонстрирует в начале книги. А ещё он не главный герой — малыш, будучи двигателем сюжета, всё же остаётся ведомым и следует за дамой-детективом мисс Куик, а затем за другом, неуязвимым талантом Чарли.

Именно 16-летний Чарли становится центральным действующим лицом и проводником в мире «Обыкновенных монстров». И мир этот совсем не светлый и не весёлый. Стимпанковый Лондон конца ХIX века с его вечным смогом, бродягами и тёмными переулками, где любая тень может прятать в кармане нож, привлекает атмосферой стильной мрачности и смутной тревоги. По-настоящему тёмных сцен в романе хватает: тут и смерть ребёнка, и выкидыш, и огромное количество крови, которую придётся пролить героям. Чем дальше, тем больше становится опасностей, персонажи гибнут и получают увечья — Миро беспощаден и к своим героям, и к читателям.

Смерть в «Обыкновенных монстрах» — не только неотъемлемая часть бытия, но и источник тех самых талантов. Люди с необычными способностями манипулируют мёртвой материей — от частичек кожи, которые составляют пыль, до чудовища, созданного из кусков мяса. Но чем больше используется дар, тем быстрее он истощается. Чарли, способный исцелиться от любого ранения и жить дольше обычных людей, обречён в конце концов состариться и рассыпаться в прах за несколько месяцев. А ещё талант можно потерять — и далеко не все готовы с этим смириться.

В изображении подростковых характеров автор преуспел — молодые дарования ведут себя так, как на их месте повёл бы себя любой из читателей их возраста. Временами они могут поддаться эмоциям и испугаться ответственности, однако они умеют дружить и готовы проявить настоящую храбрость, когда дело касается спасения близких.

Не менее достойными получились и взрослые — они не просто статисты при юных персонажах, а полноценные личности. Однозначно «добрых» и «злых» среди них нет — каждый носит с собой своих демонов (иногда в прямом смысле). Предать может тот, кто, казалось бы, должен был стать защитником, а у чудовища обнаруживается своя правда. Такова жизнь — и молодым талантам придётся убедиться в этом на собственном горьком опыте.

«Обыкновенные монстры» — первая часть запланированной трилогии. Это накладывает свой отпечаток на повествование: автор спешит представить всё новых и новых героев, то и дело перескакивая во времени. Нелинейность — скорее слабое место романа: обилие действующих лиц, каждое из которых имеет богатое трагическое прошлое, сбивает динамичный темп, взятый в первых главах.

Не помогает и постоянная смена персонажей, с точки зрения которых показывается история. Это позволяет взглянуть на происходящее под разными углами — однако углы меняются слишком уж часто. Порой повествование прыгает от одного героя к другому даже в пределах одного абзаца, не говоря уже о главе, — и такое мельтешение не идёт на пользу целостности текста.

Итог: увлекательный, хоть временами и чересчур мрачный роман, который во многом искупает огрехи формы оригинальностью содержания. Рекомендуется любителям страшных историй — юным и не очень.

Слово творца Я сел за этот роман в начале самоизоляции, отчасти потому, что мне было необходимо какое-то утешение, отчасти — чтобы уменьшить тревогу и неопределённость тех дней. Из-за этого, а также из-за того, что я хотел сохранить набранный темп, я работал с той эпохой и теми местами, с которыми уже был хорошо знаком — жил в них, путешествовал или описывал их в других романах. Фантастические элементы — таланты, их силы, мир мёртвых — требовали исследования другого рода, больше метафорического, чем исторического. Этим я занимался по вечерам, а днём работал над сценами и персонажами.

Нож вошел в ее плоть по самую рукоятку, мягко и без сопротивления. Маргарет задохнулась от медленно растекающейся по всему телу боли.

— Я не монстр, — повторил он, глядя ей в глаза, вынуждая ее смотреть в свои. — Я не получаю от этого никакого удовольствия.

Он вытащил нож и отпустил ее.