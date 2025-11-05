Что бы почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2025-го

Что, если бы во Вселенной остался единственный выживший землянин? Какой гимн человечеству он бы исполнил? Рассказ ведётся от лица Ноя Каплана — художника, который очнулся на космическом корабле после глобальной катастрофы. Чтобы не сойти с ума от одиночества и пережитых событий, он начал вести дневник, где нарисовал и описал всё выдающееся и удивительное в нашей культуре: от теории происхождения Земли и истории цивилизаций до модных трендов и рассказа про еду и напитки.
Что нас ждёт: фантастическая повесть, которая сочетает в себе личный дневник, энциклопедию, книгу по истории искусства и культуры. Текст сопровождают яркие и детализированные иллюстрации. Это проект Hungry Minds — творческой студии, объединяющей экспертов, креативщиков, иллюстраторов, редакторов, авторов и исследователей.
Издательство: «МИФ»
Будущее. Земная Конфедерация и состоящая из людей со сверхспособностями Церковь Таможенного Союза начинают осваивать дальний космос. На чужой планете грядёт столкновение олицетворений богов Олимпа и созданий Бездны…
Что нас ждёт: вторая часть дилогии «Атлант и Демиург» из цикла «За плечом Ориона», гибрид НФ и мистики.Издательство, серия: «АСТ: Жанры» / «Дети богов. Фантастическая проза Юлии Зонис»
В сборнике текстов, которые в основном уже публиковались, видный исследователь творчества Профессора Брайан Сибли скомпоновал, прокомментировал и выстроил в хронологическом порядке все основные события Второй эпохи истории Средиземья.
Что нас ждёт: в сборник вошли тексты из «Легендариума Средиземья», начиная с «Сильмариллиона» и «Властелина колец» и заканчивая «Природой Средиземья» и «Писем Дж. Р. Р. Толкина».
Издательство, серия: «АСТ: Neoclassic» / «Толкин — творец Средиземья»
Со времён авантюриста Куни Гару, который сел на императорский трон и положил начало новой династии, прошло немало времени. И вот уже окружающий героев мир напоминает стимпанк с азиатским колоритом. Наездники драконов сражаются с паровыми дронами, а по освещённым электрическими фонарями улицам городов снуют автоматоны.
По обе стороны Стены Бурь две империи сталкиваются с вызовом, грозящим полностью поглотить их амбиции и надежды…
Что нас ждёт: четвёртый финальный роман цикла ориентального технофэнтези «Династия Одуванчика».Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»
Чародей Пенрик отправлен с тайным поручением в седонийскую империю, чтобы завербовать генерала Аделиса на службу к адрийскому герцогу. И, как всегда, всё идёт не по плану…
Что нас ждёт: второй сборник из цикла «Пенрик и Дездемона» с четырьмя повестями, от пятой до восьмой.Издательство, серия: «АСТ, Neoclassic» / «Хроники Шалиона»
Империя Волка на последнем издыхании. Но шанс на спасение ещё не утрачен. Сэр Конрад Вонвальт и его помощница Хелена отправляются за пределы империи, чтобы найти союзников среди языческих кланов. Но помогут ли язычники тем, кто так долго их преследовал?
Что нас ждёт: заключительный роман трилогии «Империя Волка», которая под занавес из детективного фэнтези превратилась в настоящую эпопею.Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»
Бывший наёмный убийца Кайлар Стерн вынужден вернуться к прежнему ремеслу, чтобы спасти страну. Стерн должен выкрасть могущественный артефакт, на обладание которым претендуют слишком многие опасные люди.
Что нас ждёт: первый роман «Хроник Кайлара», примыкающий к трилогии о ночных ангелах.Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»
Каждый в итоге получит своё — власть, бессмертие, свободу, месть. Или смерть. Таинственный кукловод, виновник многих бед, наконец известен. Но тень древней тайны по-прежнему накрывает мир…
Что нас ждёт: шестой и заключительный двухтомный роман из фэнтезийной эпопеи «Полари», которая получает очень противоречивые отзывы. Одни читатели считают цикл чуть ли не шедевром, другие называют графоманским фанфиком по Сандерсону.
Издательство, серия: «Планета Земля: Лаборатория фантастики» / «Полари»
Юная шаманка Кайя отправляется в странствие, желая отомстить тому, кто погубил её любимого… Вождь викингов Арнгрим ищет место, где он обретёт настоящую силу… Новгородский ушкуйник Нежата выступает в поход, чтобы изгнать викингов… И все они сойдутся на Соляных островах…
Что нас ждёт: третья книга из цикла славянского фэнтези «За небесным огнём».Издательство, серия: «Эксмо» / «Фэнтези Марии Семёновой»
Однажды великий дракон Друлгар Ужасный проснётся для мести за своего павшего повелителя. Чтобы люди могли сражаться с чудовищем, полубог Илит создаёт магические мечи. Спустя тысячи лет все эти события — лишь древние легенды. Но назревает война, и в центре событий оказываются талантливый, но легкомысленный рыцарь Элион, беглая служанка Шаска и наёмный убийца Йоник...
Что нас ждёт: первый роман фэнтезийной эпопеи «Сага о сталерождённых».Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Мастера зарубежной эпической фэнтези»
Альтернативный мир, похожий на Европу начала ХХ века. Город Новой Республики. Город полицейских шпиков и пламенных революционеров, фабричных рабочих и бывших аристократов, поэтов-бунтарей и сумасшедших учёных. И чудовищ.
Клара Сильва пытается найти в столице своё место, но её квест может оказаться смертельным…
Что нас ждёт: второй том романа-эпопеи, который сам автор определяет как дрим-панк, вариацию творчества «новых странных».Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Русская городская фэнтези»
Однажды ты просыпаешься и… ничего не помнишь. Кажется, тебя зовут Гэв? На тебе безвкусная одежда, ты очнулся в зловещем замке, полном всяких мерзких тварей, и очень скоро здесь появится тёмный властелин, который тебя убьёт. Но почему местные твари так тебя боятся? А вдруг Повелитель Ужаса, которым пугают детишек, это ты и есть? Но ты же вроде как не хочешь творить зло…
Что нас ждёт: юмористическое фэнтези об ужасающем владыке, который заблудился в поисках идентичности.
Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Сверхъестественное фэнтези»
Очень самостоятельная для барышни конца XIX века Инес Оливера, наконец попав в Египет, где загадочно исчезли её родители, оказалась в опасной ситуации. Чтобы получить наследство, которое может раскрыть тайну её семьи, Инес обязательно нужно выйти замуж. И единственный возможный вариант — брак с Уитфордом Хейзом, её бывшим заклятым врагом.Что нас ждёт: заключительный роман дилогии авантюрно-исторического фэнтези «Тайны Нила».
«Леденцы со вкусом крови». Канун Хэллоуина. Трое подростков стали орудиями злобного монстра, готовящегося к кровавой бойне…
«Все монстры этого мира». В маленьком городке появляется загадочный чёрный грузовик, и те, кто столкнётся с ним, рискуют исчезнуть навсегда…
Что нас ждёт: сборник из двух романов в жанре хоррор от известного сценариста, который был соавтором Гильермо дель Торо по книгам «Форма воды» и «Охотники на троллей».Издательство, серия: «Феникс» / «Короли ночи»
Юноша Тарк продолжает помогать призрачной девушке Окику, которая преследует виновников гибели невинных детей. И однажды необычный дуэт берётся за расследование таинственного исчезновения в Аокигахаре, печально известном японском «лесе самоубийц».
Что нас ждёт: заключительный роман дилогии «Девушка из колодца», основанной на японском фольклоре.Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Японские ужасы и мистика Рин Чупеко»
Таисия провела всё детство с бабушкой и отлично помнила всех её соседей. Но когда Тася выросла, оказалось, что этих людей помнит только она… Они были призраками или…?
Что нас ждёт: мистический триллер из созданной автором вселенной, где все романы малозаметным образом пересекаются.Издательство, серия: «РОСМЭН» / «Татьяна Мастрюкова. Фэнтези-Мистика-Триллер»
Одержимость демонами — это эпидемия, комедия — ужас, а ужас — это сценарий… Очень разнообразный сборник рассказов, где сочетаются экспериментальный и классический хоррор.
Что нас ждёт: сборник ведущего венгерского автора литературы ужасов, куда входит дюжина рассказов, эссе и интервью.Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»
Фома Бессонов приезжает в родной городок Костугай, чтобы навестить деда, доживающего дни в доме престарелых. Там Фома встречает загадочную старушку Риту, которая обещает Бессонову ихор — средство от многих болезней. Вскоре Фома понимает, что и в пансионате, и в городе творится какая-то чертовщина…
Что нас ждёт: мистический триллер, где переплетаются судьбы людей разных эпох, сходятся древние монгольские духи и божества.Издательство, серия: «Азбука» / «Азбука. Голоса»
Год 1735. Акинфий Демидов из семьи знаменитых заводчиков оказался в критическом положении, ведь в семье началась дикая борьба за власть. Чиновники же подозревают Демидовых в уклонении от налогов и чеканке фальшивых денег. А тут ещё пришла весть об остановке крупнейшего демидовского Невьянского завода — на него напал огненный демон, сжигающий работников.
Что нас ждёт: внецикловый роман, в котором история смешана с волшебным, от автора «Сердца пармы», «Псоглавцев» и «Пищеблока».
Издательство: «Альпина Паблишер»
После гибели отца девочка Кан Чиан обнаружила, что обычная телефонная будка на одной из тихих улочек Сеула даёт возможность услышать последние мысли безвременно ушедших. Повзрослев, Кан Чиан основала центр психологической помощи для людей, потерявших близких. Её клиенты и она сама проходят сложный путь принятия утраты с помощью загадочной будки, у которой есть свой секрет…
Что нас ждёт: внецикловый роман корейской писательницы, гибрид психологической драмы, мистики и магреализма.Издательство, серия: «Эксмо: Лисий Лес» / «Лисье чаепитие. Книги, исцеляющие душу»
Автор описывает переломный момент в истории Голливуда и мирового фантастического кино — сумасшедшее лето 1982 года, в течение которого на экран вышли восемь фильмов, изменивших отношение массового зрителя к кинофантастике. Это «Инопланетянин», «Конан-варвар», «Бегущий по лезвию», «Нечто», «Безумный Макс 2», «Трон», «Звёздный путь 2» и «Полтергейст». Одни стали блокбастерами, другие провалились в прокате — но в итоге все обрели культовый статус.
Что нас ждёт: восемь историй о том, как фантастическое кино завоевало мир.Издательство: «Альпина Паблишер»
Таинственный маг-Гриш, бессмертный злодей Дарклинг, или Александр Морозов. Но… на самом деле много веков назад его звали Эрик, и он не был злодеем. Он был маленьким мальчиком с необычными способностями и вместе с мамой скрывался от плохих людей. И это его история.
Что нас ждёт: графический роман-предыстория трилогии «Тень и кость» из «ГришиВерс».Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Миры Ли Бардуго. Grishaverse»