Что бы почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2025-го

Что, если бы во Вселенной остался единственный выживший землянин? Какой гимн человечеству он бы исполнил? Рассказ ведётся от лица Ноя Каплана — художника, который очнулся на космическом корабле после глобальной катастрофы. Чтобы не сойти с ума от одиночества и пережитых событий, он начал вести дневник, где нарисовал и описал всё выдающееся и удивительное в нашей культуре: от теории происхождения Земли и истории цивилизаций до модных трендов и рассказа про еду и напитки.

Что нас ждёт: фантастическая повесть, которая сочетает в себе личный дневник, энциклопедию, книгу по истории искусства и культуры. Текст сопровождают яркие и детализированные иллюстрации. Это проект Hungry Minds — творческой студии, объединяющей экспертов, креативщиков, иллюстраторов, редакторов, авторов и исследователей.

Издательство: «МИФ»