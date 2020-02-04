Издательство «Азбука» в январе выпустило роман Гильермо Дель Торо и Корнелии Функе «Лабиринт Фавна» — адаптацию одноимённого фильма, в которую вошли и десять интерлюдий, раскрывающих предысторию и мифологию картины. В оригинале книга увидела свет летом 2019-го. В русскоязычном издании, как и на Западе, в книгу вошли иллюстрации Аллена Уильямса.
С разрешения издательства публикуем первые две главы в переводе Майи Лахути. Это jpg-изображения, чтобы было удобнее просматривать. Но вы можете скачать и PDF-файл!
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