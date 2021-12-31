Новогодние пожелания читателям от авторов и редакторов «МирФ»!

Каждый год 31 декабря мы с коллегами публикуем поздравления от команды «Мира фантастики». Это у нас такая традиция. Как и всегда, мы попросили написать авторов и редакторов написать несколько слов напутствия — и каждый написал в своём стиле. Очень разные поздравления!

Выбираем подходящий фон:

Выбираем подходящий плейлист:

И вперёд!

Александр Стрепетилов

Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D. Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

В новом году я пожелаю всем побольше отдыхать. И вообще научиться расслабляться и отвлекаться. Можно обращаться к любимым хобби, встречаться с друзьями, читать «Мир фантастики»… но обязательно — отдыхайте и восполняйте силы. Согласитесь, тот ещё год выдался?

Рона Михайлова

Дочь латентных геймеров. Но, в отличие от них, не скрываю своих отношений с видеоиграми. Дочь латентных геймеров. Но, в отличие от них, не скрываю своих отношений с видеоиграми.

Веселья, ребята! Всем веселья и радости в наступающем году, потому что смех — это жизнь! Я искренне верю, что все неприятности — лишь временные, и желаю, чтобы эта мысль придавала вам сил и стойкости. Вы — самое ценное, что у вас есть (и у «Мира фантастики»), поэтому берегите себя, отдыхайте и набирайтесь хороших впечатлений за любимыми хобби. Всем отличных праздников и будней!

Мои главные пожелания вот уже много лет — это здоровье и удача, поскольку это самые привередливые явления, которые невозможно поймать за хвост. Фортуна очень переменчива, а здоровье зависит от слишком многих факторов. Поэтому, друзья, пусть болезни обходят вас стороной, а удача сопутствует во всех делах! Всё остальное приложится. Пусть все высоты будут покорены, да ещё и с удовольствием.

А ещё всем желаю денег, и себе желаю денег, и нашему журналу тоже желаю денег.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат. Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Окей, включаю режим Путина! Дорогие друзья, это был тяжелый год. Как и предыдущий… Как и тот, что был до него… Ну, вы поняли тенденцию. Вряд ли 2022-й внезапно станет исключением из этого списка. Поэтому остается только надеяться, что у всех нас хватит сил, чтобы справиться с бесчисленными трудностями, которые наверняка уже потирают лапки и ждут нас где-то там за поворотом, словно гопники из 2000-х, вознамерившиеся отжать у очередного зеваки мобилу. Эх, больно депрессивно получается, но что поделать. Главное, не забывайте, что среди всего этого фантастического дерьма всегда можно найти что-то светлое и позитивное — а оно там 100% есть, даже если на первый взгляд кажется иначе!

Пейте чаек, укрывайтесь пледиком и смотрите аниме — лично мне это помогает.

Друзья! Хоть этот год так и хочется назвать тяжёлым, почему бы не вспомнить, что хватало в нём и проблесков? И в том числе это заслуга популярной культуры. Лучшие произведения помогали нам найти силы, вдохновение и укрытие от творящегося вокруг безумия.

Спасибо, что читаете и комментируете, без вас всё это не имело бы смысла. Желаю вам стойкости и душевной гармонии, чтобы с достоинством справиться с вызовами, которые всем нам готовит будущее, того, чтобы ваши ожидания оправдывались, а книги, фильмы, сериалы и игры дарили лишь позитивные эмоции. Ура!

Добра и света вам, чудесные читатели. То есть приятных открытий в музыке, новых любимых фильмов и книг, игр с проработанным сюжетом, тёплых объятий и неугасимых карманных фонариков. И пусть в наступающем году сил хватает быть не только храбрыми, но и — хотя бы чуточку — счастливыми.

Олег Поторокин

Игровой энтузиаст, аниме-полиция и просто большой любитель Японии Игровой энтузиаст, аниме-полиция и просто большой любитель Японии

Не буду мучить вас очередным «этот год был…» Главное, оставить всё плохое здесь и двинуться дальше с новыми силами. Большое спасибо, что читаете нас и активно поддерживаете! Как говорится, «You’re breathtaking»! Давайте и в новом году продолжим совместное путешествие по миру фантастики! Желаю не чтобы выходило больше контента (куда уж больше), но чтобы он становился только увлекательнее. Уверен, нас ждет много отличных книг, фильмов, игр, сериалов и аниме. С Новым годом!

Евгения Деревская

Литературный редактор Литературный редактор

Прочитала вчера, что слово года по версии Кембриджского словаря – perseverance («настойчивость»). Да, оно английское, но если мы оглядимся вокруг, то поймём, что как раз настойчивость и упорство проявляли многие из нас в этом году. И каждый сейчас подумал о чём-то своём.

Честно, мы все устали. Давайте теперь с чистой совестью расслабимся, как медузы, хотя бы на пару дней, сделаем короткую передышку — а потом продолжим быть настойчивыми, каждый по-своему. Думая о том, что конец наших общих трудностей не за горами.

Кстати, ничего хорошего от 2021 года я не ждала, но он подарил мне «Мир фантастики» и его команду. И кто знает, что интересного мне и вам готовит 2022-й?

Тем, для кого мы здесь.

Читателям статей и слушателям подкастов, постоянным комментаторам и тихим наблюдателям. Спокойным и восторженным, мечтающим и прогнозирующим, ищущим и нашедшим. Вам, кем бы и где бы вы ни были.

Верьте в силу воображения, что разобьёт самую твердокаменную банальность. В свет разума, что разгонит темнейшую ночь глупости. И, конечно, в жар сердца, что спасёт вас от мерзлоты равнодушия. Будьте искренни и будьте счастливы в следующем году и во всех будущих.

Ну а мы постараемся быть с вами — и рассказать вам ещё больше историй. О прошлом, о будущем, об альтернативном настоящем. О магии и науке, об эмоции и логике, о людях, ни на что непохожих — и, если нам очень сильно повезет, о вас самих.