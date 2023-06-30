    66
    О нас

    Осенью МФ запустит краудфандинг на издание полного собрания комиксов Александра Ремизова

    30 июня 2023
    Фото аватара
    30.06.2023
    11810
    1 минута на чтение
    Осенью МФ запустит краудфандинг на издание полного собрания комиксов Александра Ремизова

    Друзья, спешим поделиться важными новостями!

    В 2019 году мы выпустили нулевой спецвыпуск, целиком состоящий из комиксов Александра Ремизова. Он был эксклюзивом для участников нашей первой крауд-кампании и мы не планировали его переиздавать. К сожалению, в 2023 году Александра не стало.

    Мы подумали, что это большая утрата не только для редакции и семьи, но и для вас, дорогие читатели, ведь работы Саши были неотъемлемой частью журнала практически всю историю его существования. Его рисунки встречали вас в слове главного редактора, сопровождали в некоторых статьях и провожали на последней странице комиксом. Нам показалось, что сделать полную подборку комиксов Александра, которые он создавал для «Мира фантастики» — лучший способ почтить его память и кристаллизовать наследие. Поэтому осенью мы планируем новую крауд-кампанию, на которой можно будет предзаказать новый спецвыпуск, состоящий из комиксов Александра.

    Обращаем внимание, что это не ремейк и не расширенное издание «Картинок и разговоров». В тот раз мы делали подборку лучших работ, а этот выпуск содержит вообще все комиксы, нарисованные для «Мира фантастики» — с 3-го номера журнала по 229-й, составленные в хронологическом порядке. По ним можно наглядно оценить рост профессионального мастерства Александра. И, естественно, этот спецвыпуск получился заметно толще — целых 240 страниц, 230 из которых — это именно комиксы. Часть прибыли от продажи этого спецвыпуска будет направлена сашиной семье.

    Сам номер уже готов к печати, поэтому рассылку мы начнём сразу после кампании. Кроме того, сборник будет доступен в рознице.

    Все даты и подробности будут объявлены позднее. Следите за новостями!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Говорим о польских авторах в 85-м выпуске «Фантастического подкаста» 1
    0
    5114
    Говорим о польских авторах в 85-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Польская фантастика это не только Лем и Сапковский — Вегнер и Гжендович, Пекара и Комуда, Збешховский и, конечно же Яцек Дукай…

    Фантасты о Луне: утопия, тюрьма, сокровищница 21
    0
    19552
    Как космос может убить Землю. Астероиды, планеты-изгои, нейтронные звёзды и сверхновые

    Рассказываем про вполне научные ужасы, от которых даже Брюс Уиллис вас не спасёт.

    Бэтмен, Дарт Вейдер и риторика: как Кристофер Руоккио придумал «Пожирателя Солнца»
    0
    61208
    Бэтмен, Дарт Вейдер и риторика: как Кристофер Руоккио придумал «Пожирателя Солнца»

    Чтение книг в раннем возрасте, работа в издательстве, а также вдохновение JRPG.

    Настольные игры с волшебной атмосферой 4
    0
    114850
    Настольные игры с волшебной атмосферой

    Ведь даже взрослым иногда нужно почувствовать себя в настоящей сказке!

    «Чужие» Кэмерона: сюжет, который не вошёл в фильм
    0
    184177
    «Чужие» Кэмерона: неожиданный сюжет, который не вошёл в фильм

    Как фильм чуть не предвосхитил «Чужого: Завет».

    «Город астероидов»: фильм внутри фильма, или эксперимент Уэса Андерсона
    0
    179721
    «Город астероидов»: фильм внутри фильма, или эксперимент Уэса Андерсона

    За слоями реальности и обитающими в них невротиками наблюдать интереснее, чем за симметрией и «кукольными домиками».

    Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    321872
    Лекс Плотников и Mechanical Poet: история волшебной музыки и реальной жизни

    Как создавалась музыка зачарованных лесов, неоновых городов, Арракиса и муми-троллей.

    Читаем рассказ «Главное желание» Ирины Хромовой
    0
    456438
    Читаем рассказ «Главное желание» Ирины Хромовой

    Что будет, если в колдовскую ночь столкнуться языческий обряд и жар длани Господней? Что случится, если схлестнутся мужики с воинами на древней поляне?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить