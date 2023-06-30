Осенью МФ запустит краудфандинг на издание полного собрания комиксов Александра Ремизова

Друзья, спешим поделиться важными новостями!

В 2019 году мы выпустили нулевой спецвыпуск, целиком состоящий из комиксов Александра Ремизова. Он был эксклюзивом для участников нашей первой крауд-кампании и мы не планировали его переиздавать. К сожалению, в 2023 году Александра не стало.

Мы подумали, что это большая утрата не только для редакции и семьи, но и для вас, дорогие читатели, ведь работы Саши были неотъемлемой частью журнала практически всю историю его существования. Его рисунки встречали вас в слове главного редактора, сопровождали в некоторых статьях и провожали на последней странице комиксом. Нам показалось, что сделать полную подборку комиксов Александра, которые он создавал для «Мира фантастики» — лучший способ почтить его память и кристаллизовать наследие. Поэтому осенью мы планируем новую крауд-кампанию, на которой можно будет предзаказать новый спецвыпуск, состоящий из комиксов Александра.

Обращаем внимание, что это не ремейк и не расширенное издание «Картинок и разговоров». В тот раз мы делали подборку лучших работ, а этот выпуск содержит вообще все комиксы, нарисованные для «Мира фантастики» — с 3-го номера журнала по 229-й, составленные в хронологическом порядке. По ним можно наглядно оценить рост профессионального мастерства Александра. И, естественно, этот спецвыпуск получился заметно толще — целых 240 страниц, 230 из которых — это именно комиксы. Часть прибыли от продажи этого спецвыпуска будет направлена сашиной семье.

Сам номер уже готов к печати, поэтому рассылку мы начнём сразу после кампании. Кроме того, сборник будет доступен в рознице.

Все даты и подробности будут объявлены позднее. Следите за новостями!