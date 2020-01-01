30 декабря мы попросили вас рассказать своих любимых праздничных произведениях, к которым вам нравится возвращаться на зимних праздниках.

Ответов получилось много разных — публикуем самые интересные из комментариев.

1.Для меня лично — это «Полярный экспресс» Земекиса, звук колокольчика как символ веры в чудо — очень сильный образ. 2. Для нас с той девушкой, с которой мы, к сожалению, сейчас не вместе — это мультфильм «Хранители снов», ничего более доброго и позитивного в анимации с тех пор так и не видел. Дед Мороз (здесь его зовут Ник Северянин) и Ледяной Джек, опять-таки, тоже присутствуют. С кем бы она ни была, знаю, она будет пересматривать его на каждый Новый год, как и я. Кто знает, быть может, однажды мы и посмотрим его вместе снова.

Каждый новый год пересматриваю Suzumiya Haruhi no Shoushitsu («Исчезновение Харухи Судзумии»)- полнометражное продолжение двух сезонов одноименного сериала. Ламповая вещь с любимыми персонажами, отличным саундтреком, и как раз с новогодней тематикой.

Это уже вошло в своеобразную традицию. Каждый Новый год я пересматриваю все новогодние фильмы (дилогию Один дома, Чародеи, Карнавальную ночь и др.) Но особенно горячо любимый сериал, который пересматриваю каждый год в первую очередь, это первый сезон «Хэппи». Сериал мне понравился за очень хорошо переданную рождественскую атмосферу и просто потому, что его сняли создатели «Адреналина».

По фильмам — все перечисленные, а ещё: 1. обе части «Гремлинов», потому что первая это самостоятельное произведение с чёрным юмором, а вторая уже больше пародия и на первую часть и на жанр вообще. 2. «Короткое замыкание» — хоть он и не про зиму вообще, но это добрая и забавная антивоенная фантастика со Стивом Гуттенбергом на вторых ролях, а в главной роли робот, причём в оригинальной версии голос роботу подарил Тим Блэйни, чьим голосом, например, в «Людях в чёрном» говорит мопс Фрэнк. 3. «Охотники за привидениями» — только первая часть, она самая атмосферная, дальше было только хуже.

Читать не тянет. Трудно держать книгу, пить чай и есть имбирные печеньки одновременно…. а вот из тематических спецвыпусков пересматриваю «Секретные материалы» 6 серия 6 сезона, когда они оказались в доме с призраками. Находчивая идея объединить классический сюжет фильмов ужасов и рождественскую ночь, когда «Люди боятся остаться одни/быть одинокими» 🎄 «Ночь смирения» — лучший рождественский выпуск из оригинальной «Сумеречной зоны» 1961 года. Волшебной ночью даже алкоголик, проживший половину жизни в ночлежке, может стать волшебником: «Кто-то должен напомнить, что рождество — это нечто большее, чем покупка и расталкивание людей в супермаркете. Рождество богаче, тоньше и искренне и с ним должны приходить терпимость и любовь, милосердие и сострадание. Это я бы сказал, если бы мне дали шанс». 🎄 А из фильмов навсегда в сердечке советская киноклассика «Чародеи». Сказка, которую написали Стругацкие, пережила мучения на всех стадия производства: от подбора актёров и взаимной ненависти до написания легендарных песен, но… Это удивительный мир. Маги, колдуны и волшебники НУИНУ работают в обычных зданиях, которые окружают нас, терпят такую же бюрократию и ничем не отличаются от обычных граждан. Успех сопутствует лишь тем историям, где огромная доля правды. P.S. Остальное всё как у всех…+ «Рождественская песня Микки Мауса».

А ещё читатели вспоминали:

первые две части «Крепкого орешка»;

трилогии «Властелин колец» (в режиссёрской версии) и «Хоббит»;

фильмы про Гарри Поттера;

«Один дома»;

сагу «Звёздные войны»;

рождественские спецвыпуски «Доктора Кто» («Рождественское вторжение»);

фильм «Эта замечательная жизнь»;

«Чародеев» и «Карнавальную ночь»;

«Призраков Рождества»;

экранизации Терри Пратчетта (особенно «Санта-Хрякуса»);

мультфильм «Клаус»;

цикл «Отблески Этерны» Веры Камши;

книги Александра Бушкова «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова»;

книги Ольги Громыко «Верные враги»;

повесть Гоголя «Ночь перед рождеством»;

фильм «Странные дни»;

мультфильм «Хранители снов»;

сериал «Однажды в сказке».

И не забудьте о нашей большой подборке тематических эпизодов из старых сериалов: от «Сумеречной Зоны» и до «Секретных материалов».