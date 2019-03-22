Сегодня в нашей рубрике «Косплей» принцесса Зельда из Хайрула в солнечном лесу. Это образ принцессы из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, вышедшей в 2017 году.

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 07.03.2017

За Breath of the Wild незаметно пролетают десятки часов, и этого времени совершенно не жаль.

Принцесса Зельда

Потерявший память Линк пробуждается от столетнего сна, услышав таинственный женский голос, который ведёт его к ныне разрушенному королевству Хайрул. Всё это время Зельда, заключённая в магически плен, ждала, пока её доблестный воин очнётся, чтобы сразиться со злом — чудовищем Бедствие Ганон.

Косплеер: Полина Шлячина

Фотограф: Ovsyan

Косплей: Зельда, принцесса Хайрула Косплей: Зельда, принцесса Хайрула 1 Косплей: Зельда, принцесса Хайрула 2 Косплей: Зельда, принцесса Хайрула 3 Косплей: Зельда, принцесса Хайрула 4 Косплей: Зельда, принцесса Хайрула 5

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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