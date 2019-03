Это вторая часть нашего запоздалого музыкального дайджеста за январь и февраль. В него мы включили саундтреки (и околосаундтреки), а также несколько клипов. Слушаем научно-фантастический эмбиент, отличный фолк из Белоруссии, а также саундтреки Тома Холкенборга и Джеффа Руссо. Наша подборка очень субъективна, поэтому что-то мы точно пропустили. Не забывайте сами рассказывать о любимых пластинках месяца — это поможет нам разнообразить нашу рубрику #РадиоМирФ. Подписывайтесь на наше сообщество «ВКонтакте», где мы собрали уже много плейлистов с фантастической музыкой!

Саундтреки

Denny Kay — Science Fiction Soundtracks, Vol. 2

Жанр: эмбиент, дроун

Как нетрудно догадаться по названию, перед нами — вольная фантазия на тему научно-фантастического саундтрека. Это своеобразная аудиоживопись — попытка нарисовать научно-фантастический сеттинг, используя звуковое окружение. Попытка, надо сказать, удачная: даже не глядя на названия, можно понять, какая композиция посвящена туманному мегаполису, а какая — заброшенной космической станции.

Science Fiction Soundtracks, Vol. 2 — мрачный, медленный и обволакивающий эмбиент, практически без бита (он появляется только на Encoded Purity) — динамика здесь создаётся за счёт постепенной смены деталей на заднем плане. Вникать в эти детали — отдельное удовольствие, только благодаря им хочется переслушать альбом ещё раз, едва закончив. Этот диск — отличный пример того, что саундтрек к современному НФ-кино может состоять не только из пафосных оркестровок и ретровейва.

Кстати, композитор Denny Kay заходил к нам в гости на стрим:

Dzivia — Rujnuj

Жанр: этника, фолк, эмбиент, рок

Изумительный и вдохновляющий альбом белорусского музыканта и композитора Артура Матвеенко, который работает над саундтреками и композициями к видеоиграм и фильмам. Rujnuj, на первый взгляд, будто пришла из мира какого-нибудь «Ведьмака» — и это говорит не столько о теме альбома, сколько о качестве продакшена. Пластинку хочется поставить в один ряд с работами Wardruna, Skald и прочих подобных команд, которые творят настоящее инструментальное чудо в жанре фэнтезийного фолка. Ну а вишенка на торте — отменный и, что главное, разнообразный вокал: от глубокого гроулинга до женского хора.

Jeff Russo — «Академия “Амбрелла”»

Одна из лучших фишек нового сериала Netflix по мотивам комикса Джерарда Уэя — саундтрек. Причём речь идёт как про оригинальные скрипичные композиции Джеффа Руссо, в которых он обыграл музыкальную тему Седьмой (ведь по сюжету она выдающаяся скрипачка), так и про лицензированные треки Queen, The Doors, Woodkid, Линдси Стирлинг и десятков других музыкантов. Помните композицию Рамина Джавади The Light of Seven и грандиозную сцену взрыва септы из пятого сезона «Игры престолов»? Финал «Академии Амбрелла» дарит примерно те же ощущения — синергия музыки и визуального ряда просто невероятная.

А поклонники сериала в отдельной подборке собрали почти все лицензированные композиции.

Tom Holkenborg aka Junkie XL — «Алита: Боевой ангел»

Завсегдатай нашего дайджеста Том Холкенборг продолжает покорять блокбастеры и фантастические франшизы, и эпичная музыка к «Алите» в очередной раз это подтверждает. В кино саундтрек, возможно, и не производит того неописуемого впечатления, которое когда-то обрушилось на зрителей во время проката «Дороги ярости». Тем не менее треки очень органично вписались в повествование, никуда не делись характерные мощные басы и ударные, а также хоровая аранжировка. Разбавлено это спокойными мелодиями с нотками высокого пафоса и глубоким ретровейв-треком Motorboll.

Mark Mothersbaugh — «Лего фильм 2»

Когда-то Марка Мазерсбо знали больше как основателя и лидера ньювейв-группы Devo, но сегодня многие скажут, что он в первую очередь признанный мастер саундтреков. Помимо линейки «Лего» Марк писал музыку, например, к «Монстрам на каникулах», «Тору 3», «Мачо и ботану». Саундтрек к «Лего фильму 2» получился разнообразным: традиционные для студийных голливудских картин эпические оркестровки перемежаются озорными сэмплами и неожиданными электронными завихрениями. Если вам не нравится саундтрек к аркаде, в которую вы сейчас рубитесь, поставьте музыку из «Лего фильма 2» и увидите, насколько все преобразится.

Darren Korb — The Hades

The Hades — следующий проект студии Supergiant, подарившей нам Bastion, Transistor и Pyre. Композитором игры вновь выступил бессменный Даррен Корб, которому удалось удивить нас в четвёртый раз. Если сравнивать саундтрек с предыдущими работами музыканта, то он больше всего напоминает отдельные композиции из Bastion, но в чуть более спокойном темпе. Как всегда, безупречно передана атмосфера мира за счёт этнических инструментов и гитарных мотивов — на этот раз творцы из Supergiant закинули нас в древнегреческий Аид. Ну а чтобы игроки не расслаблялись, спокойные треки сменяются композициями потяжелее, особенно в гуще сражения.

Пока что игра вышла только в раннем доступе в магазине Epic Games Store, потому альбом пока состоит всего из пятнадцати треков. Но среди них уже есть однозначные хиты — особенно рекомендуем прислушаться к композициям River of Flame, Out of Tartarus и Through Asphodel. Кстати, длятся некоторые композиции по 7–9 минут!

Музыкальные клипы

Beck feat. Robyn & The Lonely Island — Super Cool

Все, конечно, помнят попсовую «Все у нас прекрасно» из первой части «Лего фильма». Песня обрела собственную жизнь и даже звучит в сиквеле. Однако Super Cool из финальных титров ей ни в чем не уступает! Ее записывала настоящая «дрим тим» поп-музыки — Бек, певица Робин и ребята из The Lonely Island. Добавить, в общем, нечего, остается только подпевать, ведь песенка, как и фильм, суперклассная, феноменальная и незабываемая!

Хелависа — Шей

Красивая анимационная короткометражка пусть и страдает от некоторой неряшливости и слишком буквально следует тексту, но всё равно подкупает сюрреалиалистическим рисунком и символизмом, особенно в финале. Пожалуй, подобные ролики — лучший способ передать необычные образы из песен Хелависы.

Starbomb — Regretroid

Пародийный трек Regretroid, который обыгрывает серию игр Metroid, вышел ещё в 2013 году. Над композицией работали ребята из комедийного дуэта Ninja Sex Party, а позднее аниматор Эрин «Egoraptor» Хэнсон выпустил для них ролик. И видео, и песня высмеивали игру Metroid: сперва Рассказчик описывает типичный бой Самус с Крайдом, а потом героиня снимает шлем, и враг удивляется тому, что перед ним девушка. Клип 2019 года — это, по сути, HD-версия оригинала, только выполненная в приятной и плавной 3D-анимации.