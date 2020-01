Лучшие настольные игры 2019

В 2019 году вышел не один десяток настольных игр, достойных внимания. Кооперативные приключения, серьёзные стратегии, игры для всей семьи — мы подобрали девять самых значимых локализаций ушедшего года. И бонусом — один мировой релиз, о котором нельзя не рассказать.

Остров духов

Большинство кооперативов предлагают пережить приключенческую историю о борьбе со злом. Большинство еврогеймов — наладить хозяйство, обустроить город или колонизировать новые земли в погоне за победными очками. «Остров духов» удивляет и как евро, и как кооператив. Здесь игрокам не нужно ничего строить, напротив — вы берёте на себя роль духов, которые должны помешать расселению колонизаторов по своему родному острову. Каждый дух уникален, у каждого свои сильные и слабые стороны, каждый растёт и развивается в своём темпе. Только грамотно комбинируя способности, игроки смогут достичь победы.

У «Острова Духов» несложные правила, но задачи игра ставит непростые, и подойдёт она лишь тем, кто жаждет вызова, а не атмосферного приключения с минимумом стратегии.

Корни

К асимметрии в дуэльных играх мы уже привыкли. Нас не удивить персонажами с уникальными способностями, фракциями, непохожими друг на друга. Однако Root вывела эту непохожесть на новый уровень, предложив игрокам стать частью шаткой экосистемы в населённом антропоморфными зверями лесу.

Каждая сторона конфликта в «Корнях» живёт по своим законам. Коты Маркисы стремятся застроить весь лес, они многочисленны, но не спешат сражаться без причины. Птицы Крылатой династии живут согласно Уставу, их поведение зависит от лидера, пришедшего к власти, а главная цель — свить как можно больше гнёзд. Лесной союз — угнетённые местные жители, уставшие и от птиц, и от котов, по утрам они поднимают восстания, а вечерами устраивают митинги. Наконец, Бродяга просто хочет прославиться; для кого-то он станет дружелюбным соседом, а для кого-то — настоящим Джоном Рэмбо. По сути, в одной красочной коробке вас ждёт несколько игр.

«Корни» — уникальная настолка, предлагающая игрокам настоящую суперасимметрию, но в полной мере она раскрывается только в компании равных соперников, назубок знающих правила и не боящихся открытого противостояния.

Алхимики

Еврогеймы нечасто радуют нас интересными темами и необычными механиками, а уж тем более их сочетанием. «Алхимики» относятся к редким исключением: внутри симулятора безумного учёного скрывается хитроумная головоломка на дедукцию. В начале партии игроки не знают формул ингредиентов и вынуждены варить зелья наугад, собирая информацию по крупицам. Чтобы выявить побочные эффекты этих зелий, приходится пытать незадачливых студентов, а если подопытные потребуют чеканной монеты — рисковать собственным здоровьем. Шарлатаны и неудачники публикуют теории наравне со светилами науки в надежде угадать правильную формулу и повысить свою репутацию, а в проверке гипотез и приготовлении игрокам помогает удобное приложение-ассистент. Оно умеет распознавать ингредиенты, синхронизирует партии между устройствами, экономит время и спасает хозяина коробки от незавидной участи ревизора чужих формул.

Планировать наперёд целый раунд непросто, разгадывать свойства ингредиентов — увлекательно. Вести записи нужно чрезвычайно аккуратно: небольшая оплошность может стоить вам победы и испортит впечатление от всей партии. Однако, если вам нужно, чтобы в одном еврокотле варились стратегия, дедукция и блеф, «Алхимики» — самый подходящий вариант.

Особняки безумия. Вторая редакция

Ещё вчера к играм с цифровыми помощниками относились со скепсисом, ведь многие ценят настольное хобби как раз за возможность отдохнуть от вездесущих экранов. Тем более дерзким казался ход FFG: прошло не так много времени с выхода первой редакции «Особняков безумия», а издатель выпустил вторую, отдав функции мастера на откуп приложению-ассистенту.

Но электронный ведущий справился со своей задачей на все сто. Игра стала атмосфернее и динамичнее, и бродить по комнатам зловещих коттеджей и улочкам провинциальных городов, раскрывая сюжетные загадки, теперь ещё интереснее.

«Особняки безумия» — отличный кооператив для любителей глубоко погрузиться в игровую атмосферу. А если вы ещё и фанат Лавкрафта, вас ждёт дополнительное удовольствие.

Властелин колец: Странствия в Средиземье

Прямой наследник «Особняков безумия». В игре также используется приложение-помощник, управляющее врагами и рассказывающее историю, только на этот раз игроки вместо борьбы с хтоническим ужасом отправляются в путешествие по миру Толкина.

Немало во «Властелине колец» и других нововведений. Сценарии объединены в кампанию, события которой сложатся иначе, если вы начнёте проходить её заново. Кроме глобальной карты, в игре есть специальные тайлы для масштабных сражений, а победы легендарных героев над орками вызывают меньше вопросов, чем расправы сыщиков над Древними с помощью дробовика и динамита. За проверки теперь отвечают личные колоды карт, а не кубики, что тоже многим придётся по вкусу.

И пусть «Властелин колец: Странствия в Средиземье» — идейное продолжение «Особняков безумия», это не калька, а самостоятельная настолка с новыми механиками и задумками.

Шарлатаны из Кведлинбурга

Семейные игры — особая категория: за простыми правилами в них должен скрываться процесс, способный увлечь и детей, и взрослых. Жаль, что такие настолки нечасто удивляют интересными и необычными темами.

«Шарлатаны из Кведлинбурга» — приятное исключение. Здесь все работает на неординарный антураж, от оформления до механик. Каждый год знахари и горе-лекари съезжаются на девятидневную ярмарку в Кведлинбурге, чтобы блеснуть умением варить зелья из чего попало. Велик соблазн набросать в котёл как можно больше ингредиентов из личного мешочка, однако с жадностью приходится бороться: варево может взорваться, подмочив не только пёстрые одежды, но и репутацию.

Игра лишь внешне напоминает «Алхимиков» — «Шарлатаны» озорнее, проще и быстрее. Не стоит искать в них стратегическую глубину — это развлечение для всей семьи, захватывающее и азартное.

Немезида

Пока любители еврогеймов решают головоломки, укрощают механики и считают победные очки, америтрешеры охотятся за эмоциями в чистом виде. И «Немезида» дарит эти эмоции в избытке.

Игроки — члены команды космического корабля, вышедшие из гибернации при загадочных обстоятельствах. Похоже, на том же корабле летит незваный пассажир инопланетного происхождения, с большим аппетитом и всеми возможностями для его удовлетворения. Да и товарищам доверять не стоит, кто знает, что у них на уме…

«Немезида» — игра не про стратегию и даже не про тактику. Это симулятор научно-фантастического хоррора, в котором у вас практически нет шансов на выживание и выполнение личных целей. Однако события в игре выстраиваются в такие истории, что по каждой второй из них в Голливуде восьмидесятых могли бы снять фильм, а это дорогого стоит.

Игра престолов. Мать драконов

Дополнение года. Претенденты: «Fallout: Новая Калифорния», «Корни: Речное братство»,«Алхимики: Королевский голем», «Древний ужас: Маски Ньярлатхотепа»

Второе издание «Игры престолов» получилось очень крепкой стратегией. В попытках перекроить карту Вестероса за столами собирались не только почитатели сериала и книжного цикла, но и любители конфликтных противостояний. Однако, несмотря на успех и признание, игре постоянно чего-то не хватало, чтобы получить статус великой.

Фанаты тихо корили стратегию за проблемы с балансом и излишнюю просчитываемость, а про отсутствие масштабируемости кричали уже в полный голос. Шутка ли, собрать на партию шесть равных соперников, чтобы борьба за Вестерос получилась действительно жаркой. «Мать драконов» решила бо́льшую часть проблем базовой коробки и добавила в игру кучу нового контента.

Система вассалов позволяет играть неполным составом. Дом Таргариенов вводит асимметрию и своеобразный полукооперативный режим. Железный банк с его займами положительно влияет на стратегическую глубину. «Мать драконов» — одно из лучших дополнений в принципе: оно не просто преобразило «Игру престолов», но и подарило ей второе дыхание. Обязательная покупка для фанатов этой стратегии.

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Зарубежный релиз года. Претенденты: Aeon’s End: The New Age, Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated, Middara: Unintentional Malum – Act 1, Cloudspire, Marvel Champions: The Card Game

С каждым годом настольные игры всё чаще радуют интересными историями, духом исследований и приключений. Сердца игроков покорили The 7th Continent и «Мрачная гавань», карточный «Ужас Аркхэма» и «Особняки безумия», а в 2019-м вышел «Осквернённый Грааль» — кооператив в жанре тёмного фэнтези.

Авалон погрузился в хаос, жизнь на некогда благодатной земле превратилась в выживание, люди жаждут ответов. Герои, искавшие их, со своей задачей не справились, так что за дело предстоит взяться вам. Создатели пообещали интересную и закрученную историю, массу решений, непростой моральный выбор и реиграбельную кампанию. Судя по запредельным рейтингам на Board Game Geek, им удалось если не всё, то многое. И неудивительно: один из авторов игры — Кшиштоф Пискорский, талантливый писатель, отметившийся романом «Тенеграф».

В этом году «Осквернённый Грааль» доберётся и до России благодаря усилиям Crowd Games. Уже сейчас это главный претендент на звание игры года и настоящий подарок для любителей атмосферных настольных кооперативов с сюжетом.

Рыцарь-маг. Полное издание

Настольная игра года

Претенденты: «Немезида», «Особняки безумия. Вторая редакция», «Корни»

Игры, в которых одновременно уживаются стратегическая глубина и приключенческий задор, — редкость. «Рыцарь-маг» — одна из таких диковинок. Оригинальный Mage Knight появился в далёком 2011 году, на русском же сразу вышло полное издание, включающее три дополнения, промокарты и улучшенные компоненты.

В этой стратегии игроки становятся могущественными существами, способными при помощи меча и магии в одиночку расправляться с племенами орков, армиями людей и даже драконами. Никто из рыцарей-магов не получил свои силы просто так — ради них пришлось поступиться свободой. Теперь герои во власти Совета Пустоты и должны неукоснительно выполнять его приказы. Захватить несколько замков, освободить шахты от монстров, остановить легендарного генерала — каждое задание сложнее предыдущего. Модульное поле до неузнаваемости меняется от игры к игре; меняются и враги, и союзники, и пути, ведущие к победе.

«Рыцарь-маг» требователен к игрокам: правила изобилуют нюансами, партии длятся по нескольку часов, каждый ход нужно принимать непростые решения. Более чем втроём за стол лучше не садиться из-за даунтайма, а за тщательным планированием по неопытности можно забыть о приключенческой атмосфере. Однако, если вы ищете комплексную стратегию, в которой герои-одиночки покоряют целый континент, у «Рыцаря-мага» нет конкурентов. В коробке с игрой заключено множество сценариев, возможность играть соревновательно, командно, в кооперативе и даже соло, контента хватит не на одну сотню часов, при этом каждая партия не будет похожа на предыдущую. Настоящий эпос и одна из самых знаковых локализаций года.