Пока большая часть мира захвачена римлянами, в тихой и независимой галльской деревушке царят мир и спокойствие. Однако в один прекрасный день местный друид Панорамикс не получает письмо от своей давней знакомой, верховной жрицы острова Туле. Она пишет, что римляне хотят захватить остров, и просит Панорамикса достать из тайника загадочный менгир. Однако у менгира отсутствует несколько кусочков, и прежде чем освободить Туле, Астерикс и Обеликс должны объехать половину мира в поисках недостающих кусочков. И, разумеется, римляне будут ставить им палки в колёса.

Жанр: экшен-адвенчура, платформер

Разработчик: Osome Studio

Издатель: Microïds

Возрастной рейтинг: 6+

Перевод: русский язык

Платформы: PC, PS4, X1, Nintendo Switch

Играли на: Nintendo Switch

Неутомимые галлы Астерикс и Обеликс без устали воюют с римлянами с 1959 года. За это время приятели стали героями четырёх полнометражных фильмов и десятков комиксов, мультфильмов и игр. В 1983 году галлы добрались до видеоигр и с тех пор регулярно зажигали на разных платформах. В 2004 году свет увидела первая часть простенького beat em’ up Asterix & Obelix XXL. В 2006 году серия пополнилась сиквелом Mission Las Vegum, после чего, казалось бы, ушла на покой. Однако в 2018 году издательство Microids стряхнуло пыль с антресолей и сначала выпустило ремастер XXL 2 для PC и консолей нового поколения, а затем и вовсе замахнулось на полноценный триквел, получивший подзаголовок The Crystal Menhir.

Идейно новинка ничем не отличается от предшественниц — это всё тот же простенький beat em’ up с элементами платформера и адвенчуры. Изменился лишь внешний вид: на смену действию от третьего лица пришла изометрическая камера, взирающая на наших героев с фиксированного ракурса где-то сверху. Самостоятельно сменить ракурс нельзя, а положения камера принимает порой настолько неудачные, что часть экрана попросту не видно. Это особенно критично в ситуациях, где Астериксу и Обеликсу приходится сновать по узким проходам — малейший неосторожный шаг в сторону приводит к падению, а то и гибели. А если в этой сцене ещё и освещение скудное, то готовьтесь пробегать проблемный участок несколько раз.

В одиночном режиме игрок может управлять только одним из двух героев и переключаться между персонажами. За второго же отыгрывает искусственный интеллект. Со времён второй части галлы разучились прыгать в высоту, но сохранили все остальные навыки. В целом приятели умеют одно и то же, но у каждого в рукаве припасена пара уникальных приёмчиков: Астерикс может выпить волшебного зелья и начать выносить соперников с утроенной силой и способен проникать в низенькие проходы, а Обеликс может натравить на противника своего любимого пёсика Идефикса. А ещё Обеликс орудует огромным кристаллическим менгиром, вокруг которого и строится сюжет всей игры. Поначалу менгир напоминает обычный камень, но постепенно он обретает новые свойства, позволяющие игроку поджигать и замораживать врагов, а также притягивать к себе все металлические предметы в округе.

Боевой арсенал галлов в целом весьма скромен, а обычные удары малоэффективны. Астерикс бьёт слабо, а Обеликс медленно. Спецприёмов всего четыре, да и то из них эффективны лишь апперкот вверх да круговая атака. Впрочем, без обычных ударов всё равно не обойтись, так как именно они дают галлам энергию, необходимую для применения спецприёмов. По счастью, энергию можно ещё получить, наткнувшись на разбросанные по всей карте заряды в виде молний.

За каждого поверженного врага галлы получают местную валюту — шлемы, которые потом можно обменять на увеличение здоровья или энергии. Или на улучшения, а точнее, усиления — ведь никаких новых приёмчиков Астерикс и Обеликс усвоить не могут, а могут только прокачать уже существующие. Ещё по ходу игры можно собирать коллекционные предметы — кубики, кости и венки Цезаря, но практического толку от этих вещиц нет.

Сюжет игры прост как две копейки: прознав об очередном коварном плане римлян, Астерикс и Обеликс решают им помешать и начинают странствовать по Старому Свету в поисках нужных им предметов и зацепок, по пути избивая всех встречных римлян. Игровой процесс сводится к банальному повтору однообразных действий: Астерикс и Обеликс прибывают в очередную локацию, общаются с аборигенами, узнают, что нужная им вещь находится в местном римском лагере и направляются туда с визитом, по пути вышибая дух из новой партии легионеров. После успешного вынесения очередного лагеря процесс повторяется заново с минимальными отличиями: меняется лишь локация (за игру помимо родной Галлии друзья побывают в Греции, Финикии и Италии, а также на мифическом острове Туле, он же Исландия) да количество врагов, которые в каждом новом лагерем становятся всё многочисленнее и опаснее.

Все лагеря построены по одному принципу и представляют собой обнесённые стеной крепости, внутри поделённые на отдельные сегменты. В каждом сегменте находится энное количество римлян определённого вида — обычные копейщики и лучники, массивные щитоносцы, суровые держиморды с щитами и булавами, а также центурионы, усиливающие мораль всех остальных легионеров, и трубачи, поднимающие тревогу при одном виде галлов. На звук тревоги сбегаются новые легионеры из расположенных тут же шатров-казарм, поэтому при зачистке лагеря первыми надо выносить как раз таки трубачей, затем центурионов, а потом уже всех остальных и сами казармы. При зачистке одного участка разблокируется рычаг, открывающий проход к следующему. Вроде бы ничего сложного, но определённую осторожность сохранять следует — в случае гибели герои переносятся к входным воротам, и весь лагерь приходится проходить заново.

Другими словами, бить римлян вам надоест уже ко второму лагерю, но The Crystal Menhir не предлагает игроку практически никакого разнообразия. Долгое время от скуки спасают лишь второстепенные квесты, но и они оказываются весьма банальными: добеги до деревни за указанное время, защити амфору или локацию от нападения римлян (опять эти римляне!), дотащи до указанного места бочку — в общем, ничего интересного.

Во второй половине игры разработчики внезапно решают разнообразить игровой процесс, но делают это таким образом, что игроки скоро начинают скучать по дракам с легионерами — сначала нам предлагают незаметно пробраться через кишащий римлянами пляж, а затем нас сбрасывают на нижний уровень лабиринта Минотавра, и чтобы выбраться наружу, придётся поуворачиваться от стрел и маховиков, попрыгать через провалы и пики и одолеть прочие выкрутасы обычного платформера.

Проблема в том, что сама игра мешает получать удовольствие от подобных миссий: местами ты просто промахиваешься мимо безопасного места из-за неудачного ракурса камеры, а местами все твои усилия портит откровенно тупой искусственный интеллект, управляющий действиями напарника.

По факту, в одиночном режиме от напарника нет никакого толку: он вечно либо путается под ногами, либо безнадёжно отстаёт, а в драках и вовсе бесполезен, поскольку ИИ хватает лишь на ленивые удары по врагу раз в несколько минут. А вот в кооперативном режиме дела обстоят совершенно иначе, но и тут игроков поджидает сюрприз: камера приклеивается только к одному из персонажей, и второй рискует выпасть из кадра.

Приятным сюрпризом стала качественная локализация, полная хороших шуточек и отсылок, но она одна не способна компенсировать однообразие игрового процесса. Другой большой плюс — игра благословенно короткая, и при должной сноровке и удаче The Crystal Menhir можно пробежать часа за четыре.

Итог: красивое, но однообразное и устаревшее развлечение на пару вечеров.