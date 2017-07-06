Рекламная кампания Wipeout: Omega Collection строилась на ностальгических чувствах. Игра подавалась как ультрасовременный ремейк классической гоночной линейки, отвечающий всем актуальным требованиям: с потрясающей детализацией, с высоким разрешением (4K на PlayStation 4 Pro) и стабильными 60 кадрами в секунду. Для самых старых фанатов даже вышло специальное издание в коробке от игр для первой PlayStation. Но на самом деле Wipeout: Omega Collection совсем не ретро.

Жанр: гонки

Разработчики: Clever Beans, EPOS Game Studios, XDev

Издатель в России: Sony Interactive Entertainment

Возрастной рейтинг: 6+

Перевод: полный

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В основу сборника легли три последние игры серии: Wipeout HD (2008), Wipeout HD Fury (2009) и Wipeout 2048 (2012). Первые две перенесены с PlayStation 3, где вышли как HD-ремейки оригиналов для PlayStation Portable, а Wipeout 2048 — это эксклюзив стартовой линейки PlayStation Vita. Иными словами, Wipeout HD, Wipeout HD Fury и Wipeout 2048 не так уж стары, и даже сейчас они выглядят неплохо. Разработчики проделали чисто косметическую работу: повысили детализацию окружения и добавили ряд визуальных эффектов.

Одна проблема: при всём великолепии графики сама игра кажется приветом из прошлого. Физика болидов примитивна, искусственный интеллект действует предсказуемо и скучно, одиночная кампания предлагает только однообразные заезды, а на высокой сложности успех зависит исключительно от заучивания треков и случайно выпадающих усилителей. По сути, всё, что нужно, — лететь вперёд по ускорителям и жать на кнопку активации подобранного оружия (да и то это если режим со стрельбой). Ни настройки болидов, ни чемпионатов, ни многослойного сетевого режима Omega Collection не предлагает — только контент более чем десятилетней давности, состоящий из простых гонок. В результате игра походит на развлечения для аркадных автоматов — всё яркое, эффектное, но какое-то однообразное, примитивное и бессмысленное. Если на портативных консолях Wipeout была первоклассной убийцей времени, то в домашних условиях игре не удаётся раскрыться. За ней крайне утомительно сидеть часами, поэтому единственная возможность получить удовольствие от Omega Collection — играть небольшими сессиями по 20 минут в перерывах между прохождением сюжетных видеоигр. С этой ролью сборник, надо признать, справляется превосходно.

Итог: качественный ремейк не особо-то и устаревших гоночных игр. В сборнике нет ничего выдающегося, но это хороший филлер — развлечение на 15 минут, когда нет времени на погружение во что-то серьёзное, а хочется немного пощёлкать по кнопкам.

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Wipeout Omega Collection. Преждевременный ремейк удачно современная графика

стильный футуристичный дизайн неудачно однообразные гонки

скучный сетевой режим 2017-07-06 7 достойно

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