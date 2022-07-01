    9
    Кино | Обзоры кино

    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин

    1 июля 2022
    01.07.2022
    5807
    3 минуты на чтение
    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин

    Переживая смерть мужа, Харпер Марлоу пытается забыться в живописной глубинке. Однако её уединение будет нарушено, и реальность станет похожа на кошмар, в котором героиню начнут преследовать вина, страх и кое-кто вполне одушевлённый.

    Men

    Жанр: арт-хоррор
    Режиссёр: Алекс Гарленд
    В ролях: Джесси Бакли, Рори Киннер, Гэйл Ранкин, Паапа Эссьеду
    Премьера в России: 23 июня 2022 года
    Возрастной рейтинг: 18+
    Похоже на:  «мама!» (2017)

    Я ходил смотреть «Род мужской» с девушкой, и после просмотра мне хотелось не столько узнать её мнение о кино, сколько спросить: «Всё правда так плохо?»

    Мы живём в период, когда фильмы ужасов не только собственно пугают, но и становятся высказываниями на важные темы. Как правило, пугать в таких высказываниях должны не монстры, а среда, которая их породила и на них реагирует. В фильмах Ари Астера чертовщина — лишь фон для краха семейных и личных отношений героев. Роберт Эггерс воссоздаёт исторический антураж и демонов, которые могли бы жить в душах людей того времени. Джордан Пил напоминает о социальном неравенстве, которое разъедает общество изнутри. Алекс Гарленд в своём новом фильме бичует мизогинию, которая каждый день отравляет жизнь многим женщинам.

    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин 2

    В «Роде мужском» речь пойдёт об одной из них — Харпер. Как и в своих ранних фильмах, Гарленд сделал центром истории героиню, но, в отличие от «Аннигиляции» и «Из машины», она менее проработана и интересна. У  Харпер нет особенной предыстории за исключением смерти мужа, наличия лучшей подруги и некоей работы. На протяжении всего фильма она будет возвращаться к тому роковому вечеру, когда её муж угрожал ей убить себя, если она разведётся с ним.

    Пробелы в судьбе Харпер мастерски заполняет сама Джесси Бакли. Нам достаточно считывать её мимику, чтобы воображение дорисовывало картину невысказанного. Не оправившись от травмы, Харпер не успела сменить фамилию и всё ещё подписывается как «миссис». Ей не по себе от слишком настойчивого гостеприимства и расспросов лендлорда Джеффри, от осуждения викария, к которому она обращается в минуту отчаяния, от пренебрежительного отношения полиции, которая отпускает человека, пытавшегося проникнуть в её дом.

    Удивительно, но самые интересные и искренние сцены фильма — это его первые полчаса, где Харпер одна: она осваивается в доме, идёт по лесу, играет с эхом в тоннеле, в страхе бежит домой. Напевы Харпер, отражённые эхом, станут основным музыкальным мотивом фильма, и это отличная композиторская находка.

    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин 5
    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин 6
    Затем нас познакомят с главной визуальной фишкой фильма — враждебная Харпер мужская масса оказывается вся, как бы точнее сказать, на одно лицо, и удачность этого приёма остаётся спорной. Игра Рори Киннера не вызывает вопросов, и иногда его перевоплощения практически бесшовные, но порой налицо корявый CGI или глуповатый парик. Это скорее сбивает с толку и заставляет раньше времени сомневаться в реальности происходящего, чем пугает.

    Режиссёр щедро рассыпает религиозные и мистические символы, чтобы подчеркнуть метафоричность происходящего — запретный плод с дерева добра и зла, Шилу-на-гиг, Зелёного человека — но это сделано так нарочито и неорганично, что даже не позволяет наклеить на «Род мужской» ярлык «притча». Даррен Аронофски в своей «маме!» продемонстрировал больше изящества (да и шокировал более умело). Здесь же после первого столкновения с преследователем динамика проседает и раскачивается только к финалу.

    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин 3

    Гарленд же самозабвенно бичует заявленную в названии фильма группу лиц и так этим увлекается, что умудряется при интригующей завязке сделать 100-минутный фильм скучным, а его гротескный и потенциально взрывной финал — предсказуемым. Для творца как будто важнее всего откреститься от «плохих мужчин»,  а фильм — его покаяние. Кино действительно заставило меня задуматься, но не столько о заложенном в нём послании, сколько о том, могу ли я — и стоит ли мне вообще его оценивать.

    Поэтому хорошо, что я сразу получил мнение «другой стороны» — фильм не становится хорошим из-за голого обозначения проблематики. Проблематика эта ненадуманная, и её надо обозначать. Но в какой-то менее напускной, менее исповедальной манере.

    Выдающаяся работа актёров делает этот фильм заслуживающим просмотра, слабый сценарий и демонстративность тянут его на дно. Только зрителю остаётся решать, позволить ли этой художественной провокации дразнить его эмоции.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!
    0
    13173
    Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!

    Не упустите шанс выиграть коробищу!

    Читаем книгу «Огненная кровь» Брайана Стейвли — продолжение «Клинков Императора»
    0
    49959
    Читаем книгу «Огненная кровь» Брайана Стейвли — продолжение «Клинков Императора»

    Первые две главы романа.

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса
    0
    55699
    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса

    А ещё — два сериала на околокосмическую тематику и сериал с Козловским.

    Рафал Косик «Чётки» 
    0
    112595
    Рафал Косик «Чётки». Иллюзорная Варшава грядущего

    Польская антиутопия в духе Филипа Дика.

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again
    0
    334180
    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again

    «Это. Было. Странно».

    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона 11
    0
    230153
    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона

    Как перестать беспокоиться и победить в себе Дарта Вейдера? Отвечает новый сериал по «Звёздным войнам»!

    Фантасты на полставки 10
    0
    279714
    Фантасты на полставки

    Авторы, которые прославились в других направлениях литературы прежде, чем попробовать себя в фантастике.

    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 
    0
    333381
    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб». Нечто большее, чем просто фантастические детективы

    Последняя книга знаменитого дуэта.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить