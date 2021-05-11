    Видео МирФ

    Видео: играем в Cyberpunk RED

    11 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    11.05.2021
    6279
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World опубликовали ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев и еще несколько человек играют в настолку Cyberpunk RED.

    Роль мастера на себя взял Майор Бласковиц.

    Читайте также

    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

     Кот-император |  29.03.2021

    Здесь нужно понимать друг друга в тишине.

    Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm

    Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm

     Кот-император |  26.04.2021

    Четвёртый сезон соревновательной игры с минитюрами Warhammer Underworlds в сеттинге Age of Sigmar.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      «История рыцаря»: 20 лет рок-н-ролльным подвигам Хита Леджера 7
      0
      17012
      «История рыцаря»: 20 лет рок-н-ролльным подвигам Хита Леджера

      История весёлой, лёгкой и по-доброму клюквенной картины о рыцарских турнирах под музыку Queen и AC/DC.

      «Невероятные приключения ДжоДжо»: мемы и отсылки 25
      0
      64848
      «Невероятные приключения ДжоДжо»: мемы и отсылки

      Как получилось, что о франшизе постоянно шутят, а ссылаться на неё считается хорошим тоном.

      Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» 5
      0
      67173
      Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс»

      Кооперативная колодостроительная игра от «Лавки Игр» согреет душу поклонникам мальчика, который выжил.

      Боги уничтожают мир: 10 книг эсхатологической фантастики 9
      0
      121127
      Михаил Харит «Рыбари и виноградари. Книга II. В начале перемен»: магический реализм про несбывшийся Апокалипсис 

      Если целью автора было подвигнуть читателя к размышлениям о жизни, вере и Боге, восприятие выходит совсем на иной уровень. 

      1
      0
      170975
      Обзор Returnal: пять биомов ада

      Молитесь, чтобы игра не вылетела!

      Ацтеки: мифология, государство и хрустальные черепа
      0
      169385
      Ацтеки: государство, мифология, образ жизни и хрустальные черепа

      Почему в Теночтитлане рабу надо было наступить на дерьмо, как пили кактусовый самогон и правда ли там были какие-то хрустальные черепа.

      «Тревожный звонок»: удивительный сериал, состоящих из одних голосов 1
      0
      212798
      «Тревожный звонок»: удивительный сериал, состоящих из одних голосов

      Разговорный сериал о квантовых ужасах, поданный в виде телефонной беседы. 

      Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки
      0
      233872
      Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки

      Мистический боевик, в котором две исторические эпохи сходятся воедино.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить