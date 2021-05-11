Видео: играем в Cyberpunk RED

Наши друзья из Hobby World опубликовали ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев и еще несколько человек играют в настолку Cyberpunk RED.
Роль мастера на себя взял Майор Бласковиц.
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