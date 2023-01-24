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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обзор настольной игры «Прогулки с собаками»

    24 января 2023
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    24.01.2023
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    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World наконец-то ответили на вечные вопросы «кто хороший мальчик» и «кто спустил всех собак»! В новой настольной игре издательства можно (и нужно) выгуливать красивых собачек и получать за это победные очки. Позитивная и красивая семейная игра не оставит никого равнодушным — приятного просмотра!

    От 1 до 4 игроков, 40-80 минут, от 10 лет.

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