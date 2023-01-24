Видео: обзор настольной игры «Прогулки с собаками»

Наши коллеги из Hobby World наконец-то ответили на вечные вопросы «кто хороший мальчик» и «кто спустил всех собак»! В новой настольной игре издательства можно (и нужно) выгуливать красивых собачек и получать за это победные очки. Позитивная и красивая семейная игра не оставит никого равнодушным — приятного просмотра!

От 1 до 4 игроков, 40-80 минут, от 10 лет.