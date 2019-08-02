Видео: обзор настольной игры «Манчкин. Warhammer 40,000»

Наши коллеги из Hobby World подготовили очередной видеообзор. На этот раз он посвящён самому мрачному кроссоверу (или самой кроссоверной мрачности) — «Манчкин. Warhammer 40,000». Ведущий Семён Пыхтеев показывает компоненты игры и кратко рассказывает о правилах.
Когда в гримдарковском будущем можно хапать сокровища, мочить монстров и подставлять друзей – это успех! Новый набор «Манчкина» переносит действие игры в мрачную вселенную Warhammer 40 000. Тираниды и орки, недокрашенные монстры и силовая броня – здесь есть всё, что порадовать фанатов обоих серий. Рассказываем и показываем, что представляет из себя эта игра.
Приобрести игру можно в магазинах Hobby World.
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