И вновь в нашей рубрике «Что послушать» тематическая музыкальная подборка. Мы собрали восемь альбомов, навевающих мысли о далёком космосе, путешествиях по галактике, неизведанных планетах и чёрных дырах. Если вы когда-нибудь отправитесь к альфе Центавра, обязательно возьмите с собой эти треки — они помогут скоротать время в капсуле для криосна.

Впрочем, и для ролевых игр в жанре космической фантастики они тоже хорошо подойдут. В подборке — два альбома спейс-эмбиента, две классические пластинки французских электронных композиторов, три саундтрека к видеоиграм и музыка к документалке про величайший неснятый фильм.

Kaerolus

The Nebula (2018)

Тихий, вкрадчивый, очень медитативный и успокаивающий «космический» эмбиент от российского музыканта Юрия Страхова. По его словам, альбом вдохновлён космическими иллюстрациями, мечтаниями о близком и далёком, а также игрой Spore. При подготовке релиза Юрий отбраковал почти 40 композиций — остались только лучшие. Оцените, насколько удачными они получились.

Слушайте The Nebula — Kaerolus на Яндекс.Музыке

65daysofstatic

No Man’s Sky (2016)

Альбом Music For An Infinite Universe английской группы 65daysofstatic — пожалуй, лучшее, что дала миру игра No Man’s Sky. Саундтрек получился очень ритмичным. Сочетание электроники, клавишных и ударных показало новую грань космоса: это не тихий и размеренный полёт сквозь звёзды, а захватывающее приключение. Именно так звучат насыщенные и динамичные композиции Red Parallax или Supermoon.

Jean-Michel Jarre

Oxygène (1976)

Жан-Мишель Жарр писал «космическую музыку» ещё до того, как это стало мейнстримом. Его классическая пластинка Oxygène считается одной из первых работ в жанре эмбиента, её называли «революцией» в мире электронной музыки. Медленное, лёгкое и медитативное звучание альбома позже скопировали многие музыканты.

В 1997 году Жарр выпустил продолжение, которое называется Oxygène 7-13, а в 2016 году свет увидел Oxygène 3. По словам композитора, это была заключительная часть трилогии альбомов.

Слушайте Oxygène — Jean Michel Jarre на Яндекс.Музыке Andreas Waldetoft

Stellaris (2016)

Андреас Вальдетофт — штатный музыкант и композитор компании Paradox Interactive, которая хороша знакома всем поклонникам стратегий. Вальдетофт писал музыку для серий Victoria, Europa Universalis, Hearts of Iron и Crusader Kings. Если в исторических играх он опирался на музыку конкретной эпохи, то в саундтреке к космической стратегии Stellaris дал волю фантазии. Основу многих композиций задают клавишные, из-за чего отдельные треки напоминают работу Ханса Циммера для «Интерстеллара». Хотя, возможно, всё дело в слегка похожих названиях.

Kurt Stenzel

Jodorowsky’s Dune (2015)

В 2013 году вышла документальная картина «“Дюна” Ходоровски», посвящённая величайшему неснятому фантастическому фильму на свете. В этой документалке авторы поговорили и с Ходоровски, и с Гансом Руди Гигером, и с другими причастными. Из неё мы узнали, какой могла получиться адаптация «Дюны» от мастера сюрреалистического и эзотерического кино. Примечательно, что и саундтрек к документалке получился под стать оригинальному фильму — завораживающий и психоделический. Посмотреть «“Дюну” Ходоровски» можно тут.

Dune OST by Kurt Stenzel

Читайте также «Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм Как Сальвадор Дали должен был играть императора под музыку Pink Floyd.

Protostar

Aeons (2012)

Protostar — сайд-проект шведской команды Code 64. Раньше они писали электронику на стыке синтипопа, транса и ретровейва, но в начале 2010-х пропали с радаров. В Protostar композиторы углубились в «космическую» музыку: на место ритмичных танцевальных треков пришли затяжные композиции с глубоким звуком, который вызывают ассоциации с сигналами космических станций и солнечным ветром.

Æons by Protostar

Didier Marouani

Space Opera (1987)

Ещё немного ностальгической классики — и ещё один французский пионер «космической» музыки. Дидье Маруани — основатель знаменитого спейс-диско-ансамбля Space, который ещё в 1970-е популяризовал фантастическую музыку. В те годы исполнители часто выходили на сцену в костюмах, похожих на космические скафандры. В 1980-е Space распался, и Маруани, оставшись один, записал свой, пожалуй, самый известный альбом. Space Opera — это настоящее «ретро», классический образец электроники, которая выросла из диско и приблизилась к работам Жарра. Кстати, эту пластинку в 1988 году советские космонавты возили на станцию «Мир».

Слушайте Space Opera — Didier Marouani & Space на Яндекс.Музыке Carlo Castellano

The Swapper (2013)

Карло — итальянский композитор и клавишник, закончивший Музыкальный колледж Берлки по направлению «Введение в игровой звук» и Музыкальную консерваторию в Неаполе по специальности «Аудиовизуальная композиция». Неудивительно, что музыканта с таким портфолио позвали работать над впечатляющей инди-игрой The Swapper. Главный герой игры расследует несчастный случай на космической станции, а помогает ему в этом устройство, позволяющее создавать клонов и переселять в них сознание. Тихие и печальные композиции с клавишным аккомпанементом навевают чувство тревоги и тоски посреди бескрайнего космоса.

А какие альбомы добавите к этой подборке вы?