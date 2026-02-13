КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

Мама, я полюбила вампира! 10 фильмов о фантастически опасных связях
«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме
20 минут геймплея новой игры от создателей Disco Elysium

Дмитрий Кинский
13 февраля 13:44
171
1 минута на чтение
Издание IGN опубликовало 20-минутное видео по Zero Parades: For Dead Spies — новой RPG от ZA/UM, известной по Disco Elysium.
В ролике можно увидеть начало игры про оперативницу Хершел Уилк, которая отправляется на свое последнее задание.
Студия выпустит демоверсию Zero Parades 23 февраля в рамках Steam-фестиваля «Играм быть».
Релиз же запланирован на 2026 год — пока без точной даты.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

