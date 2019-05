Amazon закрыл супергеройский сериал «Тик» после второго сезона, сообщает Variety. Создатель шоу Бен Эдлунд поблагодарил фанатов и написал в твиттере:

I'm sorry to say Amazon has chosen not to proceed with @TheTickTV I'm not sorry to say I love this show, its cast, its story, and its message. Destiny demands that my compatriots and I now seek a new home for this series.

— ben_edlund (@ben_edlund) May 16, 2019