    3
    Новости

    Анджелина Джоли сначала не хотела играть Лару Крофт

    17 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    17.05.2021
    350
    0 минут на чтение
    Анджелина Джоли сначала не хотела играть Лару Крофт

    Анджелина Джоли в интервью Collider неожиданно призналась, что не хотела браться за главную роль в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», в котором было много сложных трюков.

    Тем не менее актриса согласилась, чтобы узнать, на что она способна.

    Я сказала, что этот персонаж мне не подходит. Я действительно не хотела играть в фильме. Я отказалась. Но потом мне сказали, что я буду путешествовать по миру и тренироваться с британскими военными. У меня было три месяца, чтобы увидеть, на что я способна. И я призываю так делать каждого. <…> Дайте себе несколько месяцев и доведите себя до предела.

    Также актриса отметила, что в эпоху визуальных эффектов реальные трюки стали еще важнее, поскольку зрители видят между ними разницу.

    Напомним, в 2018-м вышел перезапуск «Лары Крофт» с Алисией Викандер, а сейчас в производстве находится его продолжение.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези 4
      0
      6830
      «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези

      Какой получилась концовка, есть ли там что-нибудь от изгнанного Уоррена Эллиса и что будет с сериалом дальше?

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 4
      0
      66289
      Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»: масштабный космический квест в поисках «мира для всех»

      Масштабная эпопея о далеком будущем от новой звезды космической оперы.

      «Бракованная партия»: новый сериал по «Звёздным войнам». Первые впечатления 3
      0
      73038
      «Бракованная партия»: новый сериал по «Звёздным войнам». Первые впечатления

      Вышел ли из сериала достойный преемник «Войн клонов» и стоит ли ненавидеть Омегу?

      Термоядерный синтез: энергия будущего? 9
      0
      117940
      Термоядерный синтез: энергия будущего?

      «Святой Грааль» энергетики, чудо, которого давно ждут и всё никак не воплотят.

      «Любовь, смерть и роботы» 2 сезон: в каком порядке смотреть? От хорошего к лучшему
      0
      128857
      «Любовь, смерть и роботы», 2 сезон: в каком порядке смотреть?

      Все серии хороши, но двигаться стоит от хорошего к лучшему.

      Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые 24
      0
      127682
      Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые

      Три фантастические ленты, снятые по произведениям Михаила Булгакова, видели, наверное, все. Это «Иван Васильевич меняет профессию», «Собачье сердце» и сериал «Мастер и Маргарита». А всего фантастику Булгакова экранизировали почти полтора десятка раз.

      Diablo Immortal — не для фанатов Diablo? Первые впечатления от мобильной игры  13
      0
      172555
      Diablo Immortal — не для фанатов Diablo? Первые впечатления от мобильной игры 

      Это действительно крутой проект, но подойдёт он не всем фанатам оригинальной линейки.

      Фантастическое аниме весны 2021: что стоит смотреть? 19
      0
      241629
      Фантастическое аниме весны 2021: что стоит смотреть?

      Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме апреля-мая 2021 года: «Король шаманов», «Для тебя, Бессмертный», «Годзилла», «Дом теней» и многие другие.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить