Анджелина Джоли сначала не хотела играть Лару Крофт

Анджелина Джоли в интервью Collider неожиданно призналась, что не хотела браться за главную роль в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», в котором было много сложных трюков.

Тем не менее актриса согласилась, чтобы узнать, на что она способна.

Я сказала, что этот персонаж мне не подходит. Я действительно не хотела играть в фильме. Я отказалась. Но потом мне сказали, что я буду путешествовать по миру и тренироваться с британскими военными. У меня было три месяца, чтобы увидеть, на что я способна. И я призываю так делать каждого. <…> Дайте себе несколько месяцев и доведите себя до предела.

Также актриса отметила, что в эпоху визуальных эффектов реальные трюки стали еще важнее, поскольку зрители видят между ними разницу.

Напомним, в 2018-м вышел перезапуск «Лары Крофт» с Алисией Викандер, а сейчас в производстве находится его продолжение.