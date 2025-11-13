КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы

Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм
«Черновик»: отличия фильма и книги Лукьяненко
Анонсировали MMORPG под названием Horizon Steel Frontiers

Дмитрий Кинский
13 ноября 14:17
153
1 минута на чтение
Южнокорейская NCSOFT анонсировала MMORPG по франшизе Horizon с подзаголовком Steel Frontier.
Действие игры развернется в регионе Deathlands, вдохновленном Аризоной и Нью-Мексико. Мир будет бесшовным, а игроки смогут создать своего персонажа.
Guerrilla Games, ответственная за оригинальную дилогию, консультирует NCSOFT. Изначально игру разрабатывали для мобильных устройств, но она также выйдет на ПК.
Даты релиза пока нет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Силовая броня и Коготь смерти в трейлере второго сезона Fallout

Paramount закрыла мультсериал «Истории Черепашек-ниндзя»

Warner Bros. Animation адаптирует 10 популярных вебтунов

Death Stranding Isolations: Кодзима и Кувшинов создают аниме по игре
Премьера только в 2027 году.

Тимур Бекмамбетов научит виртуальных ИИ-актёров играть по системе Станиславского
На это ушло 5 миллионов и 10 лет.

«Тайный город»: первый трейлер отечественного фэнтези-сериала
Премьера в 2026 году.

Первый трейлер фильма «Удачи, веселитесь, не умрите» Горa Вербински
Премьера в феврале.

Трейлер сиквела «Братьев Супер Марио в кино»

«Киберслав», финал «Кибердеревни» и фильм «Король и Шут» — кинопрограмма «Comic Con Игромир»

Все победители литературной премии «История Будущего»
Девять авторов из России, Европы, Африки и Латинской Америки стали первыми лауреатами.
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
