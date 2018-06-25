Издательство «Астрель-СПб», работающее над переводами западных фантастических романов, рассказало о планах на фэнтезийную трилогию Ричарда Моргана на русском языке. Этими новостями издательство поделилось у себя на странице «Вконтакте».

В 2010 году в рамках серии «Чёрная fantasy» издательство Эксмо выпустило перевод первого тома цикла — «Сталь остаётся». Увы, книга была плохо переведена, и это одна из причин, почему она не снискала славы среди читателей. Следующие романы цикла на русском так и не издали.

«Астрель-СПб» обещают, что перевыпустят весь цикл на русском, а «Сталь остаётся» будет переведена полностью заново. Правда, книги придётся подождать — «в этом году книги точно не выйдут».

Очень подробно об этом цикле рассказывала переводчица и писательница Наталия Осояну:

У «Страны, достойной своих героев» есть и сюжет, и подтекст, и мораль — пусть даже последнее, с учетом аморальности героев и событий, и может показаться парадоксальным.

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Кот-редактор
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