«Аватар» стал самой кассовой трилогией в истории кино

Суммарные сборы всех «Аватаров» Джеймса Кэмерона достигли отметки в $5,66 млрд. Этот показатель вывел франшизу на первое место в списке самых прибыльных трилогий мирового кинематографа.
Основной финансовый фундамент рекорда заложил оригинальный фильм 2009 года — на первую часть приходится более половины всей выручки франшизы.
Вторую строчку занимает новая трилогия «Звёздных войн». ($4,48 млрд), а тройку лидеров закрывает трилогия «Мира Юрского периода» ($3,98 млрд). В первую десятку также входят «Человек-паук» ($3,93 млрд) с Томом Холландом, «Властелин колец» (2,96 млрд) и «Хоббит» ($2б93 млрд).