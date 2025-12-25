КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом

Классика

Почему фантастика приносит миллиарды
Невероятно красивые готические фильмы
«Аватар» стал самой кассовой трилогией в истории кино

Андрей Квасков
25 декабря 17:17
467
1 минута на чтение
Суммарные сборы всех «Аватаров» Джеймса Кэмерона достигли отметки в $5,66 млрд. Этот показатель вывел франшизу на первое место в списке самых прибыльных трилогий мирового кинематографа.

Основной финансовый фундамент рекорда заложил оригинальный фильм 2009 года — на первую часть приходится более половины всей выручки франшизы.

Вторую строчку занимает новая трилогия «Звёздных войн». ($4,48 млрд), а тройку лидеров закрывает трилогия «Мира Юрского периода» ($3,98 млрд). В первую десятку также входят «Человек-паук» ($3,93 млрд) с Томом Холландом, «Властелин колец» (2,96 млрд) и «Хоббит» ($2б93 млрд).

