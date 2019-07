Ещё немного хороших новостей с Comic-Con в Сан-Диего — на этот раз о мультсериале «Бэтмен будущего» (Batman Beyond). На презентации авторы рассказали подробности о грядущем переиздании и отменённой полнометражной серии.

Прежде всего, создатели отреставрировали почти все эпизоды мультсериала — в скором времени их выпустят на Blu-ray. В новом издании Batman Beyond: The Complete Animated Series будет 6 дисков, на двух из которых — полнометражный мультфильм «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера» (Batman Beyond: Return of the Joker) и 15 короткометражек о самом мультсериале.

Его снимали на 35-миллиметровую плёнку. Полностью отреставрировать получилось только 41 эпизод из 52. Ещё 11 серий оказались повреждены, но их качество всё равно повысили. Это эпизоды Eyewitness, Final Cut, The Last Resort, Armory, Sneak Peek, The Eggbaby, Zeta, Plague, April Moon, Sentries of the Lost Cosmos и Speak No Evil.

Реставраторы убрали пыль и грязь, которая была на плёнке, удалили зернистость, а также повысили разрешение финальной картинки. Цифровая версия поступит в продажу 15 октября, а на Blu-Ray издание выйдет 29 октября.

По словам одного из авторов Брюса Тимма, если у нового издания будут хорошие продажи, то велика вероятность выхода четвёртого сезона.

Кроме того, Тимм вспомнил об отменённом эпизоде мультсериала — второй части «Возвращения Джокера». В ещё одном полнометражном мультфильме главным антагонистом должна была стать Женщина-кошка.

Именно она клонировала Брюса Уэйна, чтобы создать Терри. Но это должно было стать большим сюрпризом. Брюс Тимм, автор мультсериала

Этот сюжетный поворот частично раскрыли в одном из эпизодов другого мультсериала — в «Лиге Справедливости». Там нам рассказали, что Терри — действительно клон Брюса Уэйна, но тогда мы не знали, кто за этим стоял.

«Бэтмен будущего» выходил на ТВ с 1999 по 2001 год (всего показали 52 эпизода). Действие мультсериала разворачивалось в 2039-м, когда новым Бэтменом в Готэме под руководством старого Брюса Уэйна стал парень по имени Терри Макгиннес. Чтобы бороться с преступностью, он использовал сверхсовременные гаджеты.