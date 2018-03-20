Беспилотный автомобиль компании Uber, который проходил тестовые испытания на городских улицах Темпе (Аризона), сбил пешехода. 49-летняя женщина получила серьёзные увечья и позже скончалась в больнице. Об этом сообщает издание ABC15.

Темпе — один из городов, где компания Uber тестировала новую технологию беспилотных автомобилей. Ранее с машинами уже случались несчастные случаи и аварии, но ещё ни разу они не приводили к смерти. Как пишет The Verge, происшествие произошло рано утром: машина ехала в автономном режиме с водителем-испытателем. Автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. По первой информации сообщалось, что женщина была на велосипеде, но позже оказалось, что это не так. Полиция опознала её как Элейн Херцберг.

Uber подтвердили, что их машина двигалась в автономном режиме. Компания намерена сотрудничать с правоохранительными органами и максимально содействовать в расследовании.

Исполнительный директор Uber Дара Хосровшани опубликовал в твиттере следующее заявление:

Невероятно ужасные новости из Аризоны. Наши мысли сейчас с семьёй погибшей. Мы будем работать вместе с органами правопорядка, чтобы во всём разобраться.

Uber заявила, что приостанавливает испытания своих беспилотных автомобилей. Ограничения коснутся не только Темпе, но и других городов: Сан-Франциско, Торонто и Питтсбурга.

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.

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