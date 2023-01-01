Боб Айгер: фильмам Marvel не нужно так много сиквелов

Генеральный директор Disney Боб Айгер в одном из интервью отметил, что фильмам Marvel не нужно так много продолжений.
По его словам, в течение следующих 5 лет нас ждет много нового в киновселенной. Например, компания вернется к Мстителям, но уже с обновленным составом.
Сиквелы обычно хорошо работают для нас, но, например, нужен ли вам третий или четвертый фильм про одного и того же героя? Или пора уже обратиться к другим персонажам?
Также Айгер отметил, что Disney не против давать лицензии на свои франшизы сторонним компаниям, однако это не коснется основных брендов вроде «Звездных войн», фильмов Marvel и так далее.
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