«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером

«Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего
«Маска»: как кровавый комикс превратился в отличную комедию
Брендан Фрейзер подтвердил свое участие в новой «Мумии»

Дмитрий Кинский
21 ноября 19:02
57
1 минута на чтение
Брендан Фрейзер в одном из интервью косвенно подтвердил, что Universal работает над новой частью «Мумии» — и заодно свое участие в фильме.
Актер ждал несколько десятилетий, когда ему позвонят по этому поводу. Теперь, по его словам, «пришло время дать фанатам то, чего они хотят».
Также Фрейзер прокомментировал спорную третью часть.
Я горжусь этим фильмом, это хорошая самостоятельная история. Мы взялись за работу и выполнили ее, пусть и с другой командой. Мы выложились на полную.
Впрочем, по данным The Hollywood Reporter, Universal планирует забыть про триквел и продолжить события второго фильма.

Дмитрий Кинский

