Universal выпустит новую «Мумию» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс

Студия Universal готовит новое продолжение «Мумии». По данным The Hollywood Reporter, к проекту могут вернуться Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс — исполнители ролей Рика и Эвелин О’Коннелл, знакомых зрителям по фильмам 1999 и 2001 годов.
Постановкой займётся дуэт Radio Silence — режиссёры, стоящие за хоррорами «Я иду искать» и «Крик 5–6». Сценарий написал Дэвид Коггешолл, а продюсируют картину Шон Дэниел и Project X Entertainment.
По слухам, новый фильм не станет перезапуском — действие продолжит события оригинальной дилогии, игнорируя третью часть, «Гробницу императора драконов».
Пока неизвестно, когда проект увидит свет.
