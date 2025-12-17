Объявлен шорт-лист на «Оскар» за технические номинаци

Американская киноакадемия объявила списки фильмов, из которых будут отбирать номинантов на «технические» номинации премии «Оскар»: за кастинг, операторскую работу, грим, музыку, песню, звук и спецэффекты. Также объявили кандидатов в номинанты за документальные и короткометражные фильмы и мультфильмы и иностранный фильм.

Для поклонников фантастики интереснее всего выглядит номинация «Лучшие спецэффекты». Почти все фильмы в ней — традиционно фантастические:

«Франкенштейн» также может претендовать на премии за кастинг, оператора, грим, музыку и звук. «Аватар» — за музыку, песню и звук. «Трон» — за музыку и песню. Настоящие фавориты киноакадемии — «Грешники» и «Злая», претендующие на попадание во все семь технических номинаций. Причём в категории песен оба фильма представлены по два раза.

В номинации «Лучший короткометражный мультфильм» мы будем болеть за «Три сестры». Хотя мультфильм снят на Кипре, его режиссёр — Константин Бронзит, ветеран российской анимации. Он поставил мультфильм под псевдонимом и только недавно раскрыл своё авторство.

А помните это? Фантастические фильмы, получившие больше всего «Оскаров» Александр Гагинский 29.02.2016 101650 Жюри «Оскара» не любит фантастику. Но отдельные шедевры заставили даже академиков изменить мнение о «нецензурном слове на букву F».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.