Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Классика

Роберт Земекис. История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера»
Роберт Земекис. История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера»
Новости

Объявлен шорт-лист на «Оскар» за технические номинаци

Кот-император
17 декабря 09:45
251
2 минуты на чтение
Американская киноакадемия объявила списки фильмов, из которых будут отбирать номинантов на «технические» номинации премии «Оскар»: за кастинг, операторскую работу, грим, музыку, песню, звук и спецэффекты. Также объявили кандидатов в номинанты за документальные и короткометражные фильмы и мультфильмы и иностранный фильм.
Для поклонников фантастики интереснее всего выглядит номинация «Лучшие спецэффекты». Почти все фильмы в ней — традиционно фантастические:

Шорт-лист на премию за лучшие спецэффекты

«Франкенштейн» также может претендовать на премии за кастинг, оператора, грим, музыку и звук. «Аватар» — за музыку, песню и звук. «Трон» — за музыку и песню. Настоящие фавориты киноакадемии — «Грешники» и «Злая», претендующие на попадание во все семь технических номинаций. Причём в категории песен оба фильма представлены по два раза.
Среди других интересных претендентов: «Гадкая сестра» может получить награду за грим, «Кейпоп-охотницы на демонов» за песню (Golden), «Бугония» — за оператора и музыку, а ещё на «лучшую музыку» претендует «Капитан Америка: Новый мир».
В номинации «Лучший короткометражный мультфильм» мы будем болеть за «Три сестры». Хотя мультфильм снят на Кипре, его режиссёр — Константин Бронзит, ветеран российской анимации. Он поставил мультфильм под псевдонимом и только недавно раскрыл своё авторство.
Полные шорт-листы можно посмотреть на сайте киноакадемии.

Александр Гагинский

29.02.2016

101650

Жюри «Оскара» не любит фантастику. Но отдельные шедевры заставили даже академиков изменить мнение о «нецензурном слове на букву F».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

