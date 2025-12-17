«Аватар: Пламя и пепел»: отзывы критиков. Неужели худший из «Аватаров»?

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Кот-император
17 декабря 09:15
825
1 минута на чтение
Уже послезавтра в американских кинотеатрах выходит третий «Аватар» Джеймса Кэмерона. Критики посмотрели фильм заранее, и многие уже опубликовали обзоры. Они в основном положительные — у фильма неплохие 70% одобрения на Rotten Tomatoes. И всё же это самый низкий рейтинг из всей трилогии: у оригинала был 81%, у «Пути воды» 74%.
В целом «Пламя и пепел» хвалят за красоту, качество и размах, но многие жалуются, что фильм затянут, а ничего принципиально нового в третьей части уже нет.
В отличие от первых двух «Аватаров», которые даже хейтеры не могли не признать за эпичные путешествия навстречу открытиям, а Кэмерон служил чутким проводником в поразительную инопланетную вселенную, здесь уже накатывает чувство привыкания.
Филип де Семльен, Time Out
В отдельные моменты Кэмерон вызывает искренний восторг, пускай при этом и назойливо повторяет «Путь воды». И всё же в возвращении в эти земли есть нечто приятное.
Эстер Цукерман, Bloomberg News
Для тех, кто хочет приятно провести время в кино, «Аватар: Пламя и пепел» предлагает захватывающее зрелище, но мало что сверх того. Сюжет повторяется и не сосредоточен, персонажи скучны и лишены глубины.
Кристен Лопес, The Film Maven
Бесчисленные подсюжеты, неровное развитие персонажей и заимствованные элементы истории портят «Пламя и пепел». Впрочем, фильм выигрывает от неукротимой, но вызывающей понимание злодейки, чьё присутствие помогает сохранить интерес.
Брайан Трюитт, USA Today
Уна Чаплин так изящна и необычна в этой роли — обольстительницы с духовой трубкой, полной стрел с галлюциногенами, и с замашками Прометея — что немедленно становится самой яркой в фильме.
Кларисса Лофрей, Independent
192 минуты «Пути воды» не то чтобы пролетали, но приятно проплывали. А вот громоздкость «Пламени и пепла» ощущается слишком часто, толкая зрителя за грань переутомления.
Барри Херц, Globe and Mail
Как нарезка новейшей компьютерной анимации, «Пламя и пепел» смотрится достойно. Как третья часть истории, которая должна развиваться, или даже захватывать, эта глава часто недотягивает до ожиданий.
Алонсо Дюральде, The Film Verdict
197 минут графики для скринсейвера, неуклюжие диалоги, раздутый сюжет и хипповая-шмипповая нью-эйджовая духовность. Страшно подумать, что у Кэмерона ещё два сиквела запланировано.
Николас Барбер, BBC.com
Если вам нравились первые два фильма, вам понравится и «Пламя и пепел», который нужно смотреть в 3D на самом большом из возможных экранов. Только не удивляйтесь, если единственное, что вам надолго запомнится — та самая вода, нежно плещущая на экране.
Доминик Баэс, Seattle Times

