Второй сезон «Фоллаут»: первые отзывы. «Ещё больше напряжения, комедии и взрывающихся голов»

На Amazon Prime Video начал выходить второй сезон постапокалиптического сериала «Фоллаут» по одноимённой вселенной игр. Критики уже посмотрели его и хвалят почти единодушно. В первый день уровень одобрения по данным Rotten Tomatoes держался аж на 100%, но с тех пор появилось и несколько невосторженных обзоров, уронив рейтинг до 98%. Это всё рано выше, чем у первого сезона — новые серии хвалят за смелость и юмор.