Второй сезон «Фоллаут»: первые отзывы. «Ещё больше напряжения, комедии и взрывающихся голов»

На Amazon Prime Video начал выходить второй сезон постапокалиптического сериала «Фоллаут» по одноимённой вселенной игр. Критики уже посмотрели его и хвалят почти единодушно. В первый день уровень одобрения по данным Rotten Tomatoes держался аж на 100%, но с тех пор появилось и несколько невосторженных обзоров, уронив рейтинг до 98%. Это всё рано выше, чем у первого сезона — новые серии хвалят за смелость и юмор.
Мрачный, смелый и дьявольски увлекательный, 2 сезон продолжает успешную экранизацию игры, добавив ещё больше напряжения, комедии и взрывающихся голов.
Виильям Стоттор, Loud and Clear Reviews
Когда двое его людей-актёров переругиваются, «Фоллаут» — со всеми его взрывающимися черепами — выглядит на голову выше большинства экранизаций игр.
Эд Пауэр, Daily Telegraph
Сериал добивается идеального равновесия между вольной и дословной адаптацией. Он берёт все элементы, делавшие игры особенными, и пересобирает их в новый сценарий, который явно ограничен чёткими правилами.
Рэнди Микс, Espinof
Идеалистичная героиня Люси Макклин и циничный Гуль Купер Ховард — с запасом лучшая часть сериала. Но и в подсюжетах других персонажей в этом году хватает интригующих поворотов, чтобы вы не скучали, когда переключатся на них.
Рубен Барон, Looper.com
Сезон 2 перегружен миростроением, и кажется, что директора Amazon Prime Video поняли, что у них на руках хит, и не удержались, рискнули построить вселенную «Фоллаута», начинённую спин-оффами. Это при том, что им надо ещё развивать персонажей, которые изначально заинтересовали зрителей постапокалиптическим обществом.
Бен Трэверс,IndieWire
Второй сезон не столь структурно целостен, как первый, но тайны и откровения не позволят зрителям отлипнуть от экранов.
Арамайд Тинубу, Variety
Он не только может похвастать уморительно смешными шутками, но и превосходит и без того сильный первый сезон, отважно отправляясь исследовать более масштабные идеи.