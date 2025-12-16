КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими
Фильмы на Хэллоуин: топ-10
Автор «По ту сторону изгороди» ищет инвесторов для духовного сиквела с живыми актёрами

Андрей Квасков
16 декабря 18:37
55
1 минута на чтение
Если вы пересматривали «По ту сторону изгороди» этой осенью, вы не одиноки — мини-сериал с жутковато-прекрасной анимацией и волшебной музыкой уже давно стал осенней традицией для фанатов. С момента выхода в 2014 году Патрик МакХейл пробовал разные побочные проекты — комиксы, стоп-моушн-короткометражку от Aardman — но настоящего продолжения не было. Сам МакХейл намекал, что духовный сиквел всё ещё в разработке:
Патрик МакХейл
Этот проект ждёт в своём яйце, готовый вылупиться. Если у кого есть миллионы долларов и желание профинансировать зимний духовный лайв-экшен сиквел с куклами — свяжитесь со мной.
Так что для всех, кто мечтает вернуться в мир «По ту сторону изгороди», надежда ещё есть. Будет ли это настоящая зимняя сказка с куклами и живыми актерами — пока остаётся только ждать.

Андрей Квасков
«День раскрытия»: тизер секретного фильма Спилберга про первый контакт

Новую Divinity сделают быстрее Baldur's Gate 3 — и другие детали игры

KION показал экшен-сцену из четвертого сезона «Сергий против нечисти»

Рождественские открытки от игровых студий

«Отель „У погибшего альпиниста“»: трейлер и дата выхода детектива по Стругацким
Инспектор Глебски готовится к встрече с неизвестным.

Disney планирует фильм про Гастона из «Красавицы и чудовища»
Пишет сценарист «Мортал Комбата»

«Пришло время для нового мира» — трейлер второй части пятого сезона «Очень странных дел»

MindsEye стала худшей игрой 2025 года — по версии Metacritic

«Война миров» от Amazon стала худшим фильмом 2025 года — по версии Metacritic

«Зверополис 2» стал самой кассовой голливудской премьерой 2025 год
Ранее лидером были «Лиро и Стич».
