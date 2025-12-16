Автор «По ту сторону изгороди» ищет инвесторов для духовного сиквела с живыми актёрами

Если вы пересматривали «По ту сторону изгороди» этой осенью, вы не одиноки — мини-сериал с жутковато-прекрасной анимацией и волшебной музыкой уже давно стал осенней традицией для фанатов. С момента выхода в 2014 году Патрик МакХейл пробовал разные побочные проекты — комиксы, стоп-моушн-короткометражку от Aardman — но настоящего продолжения не было. Сам МакХейл намекал, что духовный сиквел всё ещё в разработке: