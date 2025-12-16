Автор «По ту сторону изгороди» ищет инвесторов для духовного сиквела с живыми актёрами

Если вы пересматривали «По ту сторону изгороди» этой осенью, вы не одиноки — мини-сериал с жутковато-прекрасной анимацией и волшебной музыкой уже давно стал осенней традицией для фанатов. С момента выхода в 2014 году Патрик МакХейл пробовал разные побочные проекты — комиксы, стоп-моушн-короткометражку от Aardman — но настоящего продолжения не было.
Сам МакХейл намекал, что духовный сиквел всё ещё в разработке:
Патрик МакХейл
Этот проект ждёт в своём яйце, готовый вылупиться. Если у кого есть миллионы долларов и желание профинансировать зимний духовный лайв-экшен сиквел с куклами — свяжитесь со мной.
Так что для всех, кто мечтает вернуться в мир «По ту сторону изгороди», надежда ещё есть. Будет ли это настоящая зимняя сказка с куклами и живыми актерами — пока остаётся только ждать.
