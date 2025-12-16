«День раскрытия»: тизер секретного фильма Спилберга про первый контакт

Студия Universal Pictures выложила трейлер доселе почти секретного фильма Стивена Спилберга про НЛО. До недавних пор о фильме было известно очень мало, подробности держались в секрете. Только сегодня стало известно его название — Disclosure Day («День раскрытия»).
Это проект Спилберга по собственному сюжету и по сценарию Дэвида Кеппа. В главной роли Эмили Блант, в других ролях Джош О’Коннор, Колин Фёрт и другие. В трейлере героиня Блант, ведущая новостей, становится своего рода передатчиком инопланетян в прямом эфире. Премьера фильма ожидается 12 июня 2026 года.
Мир Фантастики
YouTube
