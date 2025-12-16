КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Классика

«Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм
Стимпанк: фильмы и аниме. 10 лучших и главных
Новости

«День раскрытия»: тизер секретного фильма Спилберга про первый контакт

Кот-император
16 декабря 19:24
1 минута на чтение
Студия Universal Pictures выложила трейлер доселе почти секретного фильма Стивена Спилберга про НЛО. До недавних пор о фильме было известно очень мало, подробности держались в секрете. Только сегодня стало известно его название — Disclosure Day («День раскрытия»).
Это проект Спилберга по собственному сюжету и по сценарию Дэвида Кеппа. В главной роли Эмили Блант, в других ролях Джош О’Коннор, Колин Фёрт и другие. В трейлере героиня Блант, ведущая новостей, становится своего рода передатчиком инопланетян в прямом эфире. Премьера фильма ожидается 12 июня 2026 года.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Автор «По ту сторону изгороди» ищет инвесторов для духовного сиквела с живыми актёрами

Новости

Новую Divinity сделают быстрее Baldur's Gate 3 — и другие детали игры

Новости

KION показал экшен-сцену из четвертого сезона «Сергий против нечисти»

Новости

Рождественские открытки от игровых студий

Новости

«Отель „У погибшего альпиниста“»: трейлер и дата выхода детектива по Стругацким
Инспектор Глебски готовится к встрече с неизвестным.

Новости

Disney планирует фильм про Гастона из «Красавицы и чудовища»
Пишет сценарист «Мортал Комбата»

Новости

«Пришло время для нового мира» — трейлер второй части пятого сезона «Очень странных дел»

Новости

MindsEye стала худшей игрой 2025 года — по версии Metacritic

Новости

«Война миров» от Amazon стала худшим фильмом 2025 года — по версии Metacritic

Новости

«Зверополис 2» стал самой кассовой голливудской премьерой 2025 год
Ранее лидером были «Лиро и Стич».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты