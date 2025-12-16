KION показал экшен-сцену из четвертого сезона «Сергий против нечисти»

Стриминговый сервис KION поделился отрывком из четвертого сезона комедийного экшен-боевика «Сергий против нечисти», который получил название «Зов предков».

В центре сюжета бывший служитель церкви, который после отстранения становится одиноким борцом с нечистью. В новых эпизодах Сергий вместе с Екатериной отправляются в Казань, чтобы сразиться с Соловьем-разбойником и другими фольклорными монстрами.

За постановку вновь отвечает Кирилл Кузин, который снял первые два сезона. А главные роли исполняют Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко.

Премьера состоится «скоро» — точной даты пока нет.

