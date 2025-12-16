КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

KION показал экшен-сцену из четвертого сезона «Сергий против нечисти»

Дмитрий Кинский
16 декабря 16:05
115
1 минута на чтение
Стриминговый сервис KION поделился отрывком из четвертого сезона комедийного экшен-боевика «Сергий против нечисти», который получил название «Зов предков».
В центре сюжета бывший служитель церкви, который после отстранения становится одиноким борцом с нечистью. В новых эпизодах Сергий вместе с Екатериной отправляются в Казань, чтобы сразиться с Соловьем-разбойником и другими фольклорными монстрами.
За постановку вновь отвечает Кирилл Кузин, который снял первые два сезона. А главные роли исполняют Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко.
Премьера состоится «скоро» — точной даты пока нет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
