Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
Странные, страшные и психоделические советские мультфильмы
В сети всплыл «невозможный» порт Resident Evil для Game Boy Color

Андрей Квасков
17 декабря 18:14
149
1 минута на чтение
В 1999 году лондонская студия HotGen пыталась перенести Resident Evil с PS1 на 8-битный Game Boy Color — с двух CD на картридж всего в 2 МБ. И почти справилась: проект был готов примерно на 98%, но отменён в 2000 году.

Теперь Games That Weren't опубликовали почти финальную сборку с контентом, которого не было в старых прототипах: Тиран, концовка и возможность пройти игру целиком. Некоторые спрайты и катсцены всё ещё недоделаны, а зомби опускаются на колени вместо падения — возможно, по требованию Nintendo.

По мнению одного из разработчиков игры, проект был отменен, потому что «оригинальный создатель Resident Evil» не считал Game Boy Color подходящей платформой. Неясно, имелся ли в виду Синдзи Миками или продюсер Токуро Фудзивара.

Андрей Квасков
