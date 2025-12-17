В сети всплыл «невозможный» порт Resident Evil для Game Boy Color





Теперь Games That Weren't опубликовали почти финальную сборку с контентом, которого не было в старых прототипах: Тиран, концовка и возможность пройти игру целиком. Некоторые спрайты и катсцены всё ещё недоделаны, а зомби опускаются на колени вместо падения — возможно, по требованию Nintendo.





По мнению одного из разработчиков игры, проект был отменен, потому что «оригинальный создатель Resident Evil» не считал Game Boy Color подходящей платформой. Неясно, имелся ли в виду Синдзи Миками или продюсер Токуро Фудзивара.



В 1999 году лондонская студия HotGen пыталась перенести Resident Evil с PS1 на 8-битный Game Boy Color — с двух CD на картридж всего в 2 МБ. И почти справилась: проект был готов примерно на 98%, но отменён в 2000 году.