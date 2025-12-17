У Netflix есть шанс: совет директоров Warner Bros. Discovery отверг предложение Paramount





В совете WBD подчеркнули сомнения в финансировании сделки, особенно в части поддержки со стороны участия фондов из Саудовской Аравии, Абу-Даби и Катара. Также вызывали вопросы риски, связанные с Tencent, которую пришлось исключить из предыдущей версии предложения.











Со своей стороны Netflix в письме акционерам подчеркнул, что объединение с Warner Bros. Discovery создаст сильнейший медиахолдинг, который сохранит кинотеатральный релиз фильмов, продолжит развивать студийное производство и укрепит позиции в сегменте премиального контента.