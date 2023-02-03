«Будем с тобой нежить мочить по красоте»: трейлер продолжения «Сергия против нечисти»

В сети появился трейлер мистического боевика «Сергий против нечисти. Шабаш» — продолжение сериала про священника, который, как можно догадаться, борется с фольклорной нечистью. Первоначально стриминг Kion планировал выпустить второй сезон, но в итоге сериал превратили в полнометражный фильм — и его покажут в кинотеатрах.

Главные герои, которых играют Роман Маякин (Сергий) и Лукерья Ильяшенко (Катя) продолжают охотиться на нежить. На этот раз им на пути попадутся генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых и даже Вий. Чтобы точно с ними разобраться, потребуется сколотить собственную команду!

Показы начнутся 16 марта.