«Будем с тобой нежить мочить по красоте»: трейлер продолжения «Сергия против нечисти»

В сети появился трейлер мистического боевика «Сергий против нечисти. Шабаш» — продолжение сериала про священника, который, как можно догадаться, борется с фольклорной нечистью. Первоначально стриминг Kion планировал выпустить второй сезон, но в итоге сериал превратили в полнометражный фильм — и его покажут в кинотеатрах.
Главные герои, которых играют Роман Маякин (Сергий) и Лукерья Ильяшенко (Катя) продолжают охотиться на нежить. На этот раз им на пути попадутся генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых и даже Вий. Чтобы точно с ними разобраться, потребуется сколотить собственную команду!
Показы начнутся 16 марта.
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Евгений Пекло | 16.01.2022
Много нечисти, мало смысла.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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