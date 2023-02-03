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    «Будем с тобой нежить мочить по красоте»: трейлер продолжения «Сергия против нечисти»

    3 февраля 2023
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    03.02.2023
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    В сети появился трейлер мистического боевика «Сергий против нечисти. Шабаш» — продолжение сериала про священника, который, как можно догадаться, борется с фольклорной нечистью. Первоначально стриминг Kion планировал выпустить второй сезон, но в итоге сериал превратили в полнометражный фильм — и его покажут в кинотеатрах.

    Главные герои, которых играют Роман Маякин (Сергий) и Лукерья Ильяшенко (Катя) продолжают охотиться на нежить. На этот раз им на пути попадутся генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых и даже Вий. Чтобы точно с ними разобраться, потребуется сколотить собственную команду!

    Показы начнутся 16 марта.

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     Евгений Пекло |  16.01.2022

    Много нечисти, мало смысла.

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