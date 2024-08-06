Часть второго сезона «Аркейна» утекла в сеть

В сети появилась информация, что у Netflix произошла серьезная утечка — были слиты эпизоды из второго сезона мультсериала «Аркейн».
Если верить пользователям X (бывший Twitter), то на просторах интернета оказались первые пять из девяти серий. Они доступны в разрешении 360p и с вотермарками.
Это не первая крупная утечка. В начале августа в сеть попал весь сезон Terminator Zero, а также целый ряд аниме, включая Dandadan, Ranma 1/2 и Mononoke the Movie: Phantom in the Rain.
Netflix пока не дал комментариев. Второй сезон «Аркейна» стартует в ноябре, но пока без точной даты выхода.