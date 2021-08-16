Чем не аниме? Вышел японский трейлер «Ведьмака: Кошмар волка»

Netflix поделился бодрым японским трейлером анимационного приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Кошмар волка», в котором прозвучала песня Hallelujah альтрок-группы ROTTENGRAFFTY.
Картина расскажет о молодом Весемире, который сражается с монстрами исключительно ради денег и славы. Но все меняется, когда возникает новая угроза, а он сам сталкивается с демонами прошлого.
Производством фильма занимается Mir Studio, работавшая над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник». А за сценарий отвечают Лорен Шмидт Хиссрич и Бо ДеМайо.
Премьера «Кошмара волка» состоится 23 августа.
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