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    Новости

    Чем не аниме? Вышел японский трейлер «Ведьмака: Кошмар волка»

    16 августа 2021
    16.08.2021
    748
    0 минут на чтение
    Чем не аниме? Вышел японский трейлер «Ведьмака: Кошмар волка»

    Netflix поделился бодрым японским трейлером анимационного приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Кошмар волка», в котором прозвучала песня Hallelujah альтрок-группы ROTTENGRAFFTY.

    Картина расскажет о молодом Весемире, который сражается с монстрами исключительно ради денег и славы. Но все меняется, когда возникает новая угроза, а он сам сталкивается с демонами прошлого.

    Производством фильма занимается Mir Studio, работавшая над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник». А за сценарий отвечают Лорен Шмидт Хиссрич и Бо ДеМайо.

    Премьера «Кошмара волка» состоится 23 августа.

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    Картина выйдет 23 августа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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