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    Новости

    Что почитать: Гильермо Дель Торо, приключения Локи и Яцек Комуда

    11 декабря 2020
    Кот-император
    11.12.2020
    579
    2 минуты на чтение

    В пятничном выпуске «Что почитать» у нас сразу три анонса от трёх разных издательств. «Азбука» приглашает ознакомиться с новым проектом Гильермо Дель Торо, fanzon готовит нового польского автора, а «Астрель» продолжает выпускать книги Яцека Комуды.

    Гильермо Дель Торо, Чак Хоган
    «Незримые»

    Что почитать: Гильермо Дель Торо, приключения Локи и Яцек Комуда 1

    Издательство «Азбука» в серии BigBook выпустит ещё одну работу Гильермо Дель Торо, над которой режиссёр работал вместе с писателем Чаком Хоганом (они ещё писали вампирские романы серии «Штамм», которые легли в основу одноимённого сериала). «Незримые» — первый том цикла «Архивы Блэквуда». Перевод с английского Анны Петрушиной. В оригинале пока вышел только первый том.

    Карьера и психика Одессы Хардвик повисли на волоске в тот самый момент, когда она, молодая оперативница ФБР, застрелила своего напарника. И хотя поступить иначе она не могла — прославленный ветеран агентства внезапно и необъяснимо превратился в жестокого убийцу, — случившееся никак не дает ей покоя. Тогда она начинает собственное расследование и вскоре выходит на след Хьюго Блэквуда, личности крайне загадочной — не то безумца, не то единственного человека, способного защитить мир от чудовищной угрозы. Впервые на русском!

    Выходит в январе.

    Якуб Цвек
    «Лжец»

    Что почитать: Гильермо Дель Торо, приключения Локи и Яцек Комуда 2

    fanzon продолжает открывать нам польских авторов. На этот раз издательство обратило внимание на романы Якуба Цвека из цикла «Лжец». Всего в цикле четыре тома и два спин-оффа. Сперва fanzon выпустит сборник, куда войдут первые части.

     Есть один Бог. Точнее — был, поскольку сегодня никто не знает, где он. Однако прежде чем он исчез, он дал людям воображение, свободу воли и силу веры, и они использовали эти дары, чтобы сотворить себе новых богов, полубогов, титанов и других сущностей, которые заселили Землю и установили новые порядки.

    Ангелам нужен союзник, который не связан их строгими правилами и законами. Тот, кто поможет им побеждать в битвах, происходящих на Земле. Тот, кто легко впишется как в компанию мифических существ, так и современных людей. Выбор архангелов пал на Локи, хитрого бога огня. Сотрудничество начинается многообещающе, но можно ли долго держать на коротком поводке кого-то вроде него?

    Блудный бог викингов, властелин лжи Локи отправляется на опасные задания, и бросает вызов новым мифическим существам, рожденным человеческой верой, воображением и страхами.

    Даты пока нет.

    Яцек Комуда
    «Якса. Царство железных слёз»

    Что почитать: Гильермо Дель Торо, приключения Локи и Яцек Комуда 3

    «Астрель-СПб» в серии «Шедевры фэнтези» выпустит первый том из цикла Яцека Комуды «Якса» в жанре тёмного фэнтези со славянским колоритом. Перевод с польского — Сергей Легеза. Не за горами и второй том, которым уже занимается издательство.

    Королевство Лендия пало на колени перед дикой ордой кочевников. Предатели становятся победителями, а останки великих воинов гниют в полях. Те же, кому удалось уцелеть, прячутся в лесах, как дикие звери. Всеобщей сумятицей пользуются колдуны, призывая старых богов. И опьяненные пролитой кровью, на разоренную землю выходят настоящие чудовища, а демоны с иной стороны овладевают душами людей и целыми городами. Посреди хаоса и кровопролития начинается история о Яксе, обреченном на смерть воине, проклятом с рождения из-за деяний отца и матери. Кажется, что у него нет шансов в этой бесконечной погоне, но судьба снова и снова благоприятствует ему. Только он еще не знает, что удача никогда не дается бесплатно, и за цепочкой счастливых случайностей стоит нечто куда страшнее любого преследования.

    Выходит в январе.

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     Кот-император |  09.12.2020

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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