«Что со мной происходит?» — трейлер «Человека-паука: Новый день»

Disney опубликовала первый трейлер четвертого «Человека-паука» с подзаголовком «Новый день».

Режиссером фильма выступил не Джон Уоттс, который снял предыдущие три ленты, а Дестин Дэниел Креттон, известный по «Шан-Чи».

По сюжет Питер Паркер не только переживает из-за того, что его друзья больше не помнят его, но и начинает мутировать.

Премьера состоится 31 июля.

