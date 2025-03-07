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«Что за чушь?» — создатель Split Fiction ответил на критику «воукнутости» игры

Андрей Квасков
7 марта 19:19
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Юсеф Фарес прокомментировал критику в сторону своей новой игры Split Fiction. Некоторые называют ее «воукнутой», но автор категорически не согласен с этим мнением.

Юсеф Фарес

“Очередная игра в пропаганду феминизма” — Что это за чушь? Мне кажется, что все из-за того, что там две женщины. Позвольте мне напомнить, что в Brothers: A Tale of Two Sons у нас были два парня, в A Way Out — два мужчины, а в It Takes Two — мужчина и женщина. А сейчас у нас две женщины и все жалуются. Вы серьёзно?

Давайте посмотрим правде в глаза. Они списаны с моих дочерей. <…> Главное — хорошие персонажи.

Несмотря на это Split Fiction стала самой высоко оцененной игрой студии Фареса, а максимальный онлайн в Steam перевалили за 140 тысяч игроков.

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Андрей Квасков
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