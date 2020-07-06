Чёрная Вдова «передаст эстафету» преемнице в новом фильме

Похоже, в будущем вселенную Marvel ждёт новая Чёрная вдова — Елена Белова в исполнении Флоренс Пью. По крайней мере, на что-то подобное намекнула Кейт Шортленд, режиссёр выходящего в этом году фильма «Чёрная вдова». В новом номере журнала Empire, посвящённом этому фильму, выходит интервью с ней, и среди прочего она сказала:

Кевин Файги понял, что публика будет ждать историю происхождения, поэтому мы, конечно, пошли от противного. И мы не ожидали, насколько классной окажется Флоренс Пью. Мы знали, что она классная, но не знали, что настолько. И Скарлетт была очень любезна, вся такая: «О, я передаю ей эстафету». Так что с этого начнётся история другой героини.

Флоренс Пью играет Елену Белову — ещё одну русскую суперагентессу и подругу юности Наташи Романофф, нынешней Чёрной Вдовы. По комиксам, Наташа и Елена вместе прошли тренировки в Красной комнате КГБ (да, вселенная Marvel серьёзно отличается от нашей). После бегства Наташи на Запад они стали соперницами. В комиксах Елена уже занимала место Чёрной вдовы и брала её псевдоним, она даже получила отдельную серию комиксов «Чёрная вдова: Бледный паучок».

Учитывая, что для Наташи в исполнении Скарлетт Йоханссон этот фильм должен стать последним в киновселенной, вполне логично будет перенести этот комиксный сюжет на экран. В новой фазе Marvel постепенно заменяют старых героев новыми, а замена одной русской шпионки на другую с такой же биографией будет наиболее безболезненой по сравнению, скажем, с превращением Сокола в нового Капитана Америку.

24-летнюю англичанку Флоренс Пью вы наверняка помните по главной роли в фильме ужасов «Солнцестояние» и драме «Маленькие женщины». В фантастических блокбастерах она прежде не снималась.