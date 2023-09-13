 «Да пребудет с нами Сила» — вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»

Компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино», который приурочен к 20-летию франшизы.
По сюжету Смешарики снимают сборник из нескольких короткометражных фильмов в разных жанрах — комедию, фэнтези, мюзикл и не только. Без отсылок к реальному кинематографу и поп-культуре, разумеется, не обошлось.
Премьера состоится 12 октября.
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Редактор
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