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     «Да пребудет с нами Сила» — вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»

    13 сентября 2023
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    13.09.2023
    89
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     «Фэнтези-шментози» — вышел трейлер фильма «Смешарики снимают кино»

    Компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино», который приурочен к 20-летию франшизы.

    По сюжету Смешарики снимают сборник из нескольких короткометражных фильмов в разных жанрах — комедию, фэнтези, мюзикл и не только. Без отсылок к реальному кинематографу и поп-культуре, разумеется, не обошлось.

    Премьера состоится 12 октября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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