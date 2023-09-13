 «Да пребудет с нами Сила» — вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»

Компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино», который приурочен к 20-летию франшизы.

По сюжету Смешарики снимают сборник из нескольких короткометражных фильмов в разных жанрах — комедию, фэнтези, мюзикл и не только. Без отсылок к реальному кинематографу и поп-культуре, разумеется, не обошлось.

Премьера состоится 12 октября.