Новинки

Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
Джейсон Момоа будет нести демократию в фильме по Helldivers

Дмитрий Кинский
11 февраля 20:11
По данным издания Deadline, главную роль в киноадаптации Helldivers исполнит звезда «Аквамена» и «Форсажа 10» Джейсон Момоа.
Режиссером картины выступит Джастин Лин, который снял «Звездный путь: Бесконечность» и шесть частей «Форсажа», включая «Токийский дрифт».
В числе продюсеров Хатч Паркер и Асад Кизилбаш из PlayStation Productions, а также сам Лин со своей компанией Perfect Storm Entertainment.
Премьера состоится 10 ноября 2027 года.

