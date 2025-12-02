Фильм по Helldivers поставит режиссёр «Форсажей» и «Звёздного пути». Он не играл в игру, но считает это плюсом

Будущий фильм по игре Helldivers должен поставитьДжастин Лин, режиссёр пяти боевиков из серии «Форсаж», а также «Звёздного пути: Бесконечность». Сценаристом же станет Гэри Доберман, работавший над хоррорами «Оно» и «Аннабель».
Сюжет Helldivers во многом напоминает «Звёздный десант». Команда космических спецназовцев — «ныряющих в ад» — сражается с разными видами инопланетных жуков и других чудовищ, угрожающими Супер-Земле — весьма неидеальному обществу будущего.
Джастин Лин не геймер и не играл в Helldivers. Но, как сообщает Hollywood Reporter, режиссёр рассчитывает, что это даже станет плюсом и поможет ему поможет раскрыть историю, мир и темы Helldivers для более широкой аудитории.
Когда фильм может увидеть свет, неясно. В графике Лина сейчас множество других проектов, в том числе экранизации комикса Киану Ривза и манги «Ванпанчмен».