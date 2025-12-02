Фильм по Helldivers поставит режиссёр «Форсажей» и «Звёздного пути». Он не играл в игру, но считает это плюсом

Helldivers должен поставить Джастин Лин, режиссёр пяти боевиков из серии «Форсаж», а также «Звёздного пути: Бесконечность». Сценаристом же станет Гэри Доберман, работавший над хоррорами «Оно» и «Аннабель». Будущий фильм по игре, режиссёр пяти боевиков из серии «Форсаж», а также «Звёздного пути: Бесконечность». Сценаристом же станет Гэри Доберман, работавший над хоррорами «Оно» и «Аннабель».

Сюжет Helldivers во многом напоминает «Звёздный десант». Команда космических спецназовцев — «ныряющих в ад» — сражается с разными видами инопланетных жуков и других чудовищ, угрожающими Супер-Земле — весьма неидеальному обществу будущего.

Джастин Лин не геймер и не играл в Helldivers. Но, как сообщает Hollywood Reporter, режиссёр рассчитывает, что это даже станет плюсом и поможет ему поможет раскрыть историю, мир и темы Helldivers для более широкой аудитории.

Когда фильм может увидеть свет, неясно. В графике Лина сейчас множество других проектов, в том числе экранизации комикса Киану Ривза и манги «Ванпанчмен».

Читайте также «Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация Кирилл Размыслович 07.11.2025 8493 Пол Верховен, по сути, снял пародию на роман Роберта Хайнлайна.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.