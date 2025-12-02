КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? Предсеансное обслуживание и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

Мультфильмы в духе древних мифов и легенд
«Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках
Фильм по Helldivers поставит режиссёр «Форсажей» и «Звёздного пути». Он не играл в игру, но считает это плюсом

Кот-император
2 декабря 10:48
Будущий фильм по игре Helldivers должен поставить Джастин Лин, режиссёр пяти боевиков из серии «Форсаж», а также «Звёздного пути: Бесконечность». Сценаристом же станет Гэри Доберман, работавший над хоррорами «Оно» и «Аннабель».
Сюжет Helldivers во многом напоминает «Звёздный десант». Команда космических спецназовцев — «ныряющих в ад» — сражается с разными видами инопланетных жуков и других чудовищ, угрожающими Супер-Земле — весьма неидеальному обществу будущего.
Джастин Лин не геймер и не играл в Helldivers. Но, как сообщает Hollywood Reporter, режиссёр рассчитывает, что это даже станет плюсом и поможет ему поможет раскрыть историю, мир и темы Helldivers для более широкой аудитории.
Когда фильм может увидеть свет, неясно. В графике Лина сейчас множество других проектов, в том числе экранизации комикса Киану Ривза и манги «Ванпанчмен».

«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация

Кирилл Размыслович

07.11.2025

8493

Пол Верховен, по сути, снял пародию на роман Роберта Хайнлайна.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

