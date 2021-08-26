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    Новости

    Джейкоб Андерсон исполнит одну из главных ролей в новом «Интервью с вампиром»

    26 августа 2021
    26.08.2021
    850
    0 минут на чтение
    Джейкоб Андерсон исполнит одну из главных ролей в новом «Интервью с вампиром»

    Издание Variety со ссылкой на свои источники рассказало, что Джейкоб Андерсон, сыгравший Серого Червя в «Игре престолов», исполнит одну из главных ролей в новой экранизации «Интервью с вампиром» — Луи.

    По сюжету его обращает в монстра другой вампир по имени Лестат, в образе которого предстанет Сэм Рид, наиболее известный по «Анониму» и «Возмездию».

    Шоураннером и сценаристом выступает Ролин Джонс, работавший над «Перри Мейсоном» и «Изгоняющим дьявола». А автор оригинального романа Энн Райс приложила руку к проекту в качестве продюсера.

    Первые два эпизода поставит Алан Тейлор, режиссер «Тора 2: Царство тьмы», «Сопрано», «Игры престолов» и «Подпольной империи».

    Всего в сериале будет 8 эпизодов, которые выйдут в 2022 году.

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