Джейкоб Андерсон исполнит одну из главных ролей в новом «Интервью с вампиром»

Издание Variety со ссылкой на свои источники рассказало, что Джейкоб Андерсон, сыгравший Серого Червя в «Игре престолов», исполнит одну из главных ролей в новой экранизации «Интервью с вампиром» — Луи.

По сюжету его обращает в монстра другой вампир по имени Лестат, в образе которого предстанет Сэм Рид, наиболее известный по «Анониму» и «Возмездию».

Шоураннером и сценаристом выступает Ролин Джонс, работавший над «Перри Мейсоном» и «Изгоняющим дьявола». А автор оригинального романа Энн Райс приложила руку к проекту в качестве продюсера.

Первые два эпизода поставит Алан Тейлор, режиссер «Тора 2: Царство тьмы», «Сопрано», «Игры престолов» и «Подпольной империи».

Всего в сериале будет 8 эпизодов, которые выйдут в 2022 году.