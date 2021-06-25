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    Джеймс Кэмерон отказался вырезать из «Аватара» сцену с первым полетом главного героя

    25 июня 2021
    25.06.2021
    1093
    0 минут на чтение
    Джеймс Кэмерон отказался вырезат

    Постановщик «Аватара» Джеймс Кэмерон рассказал, что студия хотела местами сократить картину, но он отказался это делать.

    Речь идет о сцене, в которой Джейк Салли учится летать на горном банши. Ее хотели вырезать, поскольку она были слишком длинной и никак не работала на развитие сюжета.

    По словам Кэмерона, в кинематографе есть много правил, но не всегда им нужно точно следовать.

    Если я хочу это увидеть, значит есть много людей, которые тоже захотят это увидеть — без какой-то конкретной на то причины. Чтобы погрузиться в этот мир и почувствовать себя его частью.

    Напомним, сиквел «Аватара» выйдет 16 декабря 2022 года.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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