Джеймс Кэмерон отказался вырезать из «Аватара» сцену с первым полетом главного героя

Постановщик «Аватара» Джеймс Кэмерон рассказал, что студия хотела местами сократить картину, но он отказался это делать.
Речь идет о сцене, в которой Джейк Салли учится летать на горном банши. Ее хотели вырезать, поскольку она были слишком длинной и никак не работала на развитие сюжета.
По словам Кэмерона, в кинематографе есть много правил, но не всегда им нужно точно следовать.
Если я хочу это увидеть, значит есть много людей, которые тоже захотят это увидеть — без какой-то конкретной на то причины. Чтобы погрузиться в этот мир и почувствовать себя его частью.
Напомним, сиквел «Аватара» выйдет 16 декабря 2022 года.
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Редактор
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