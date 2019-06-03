Во вселенной «Гарри Поттера» выйдут четыре книги — это нон-фикшен о магии Кот-редактор 03.06.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Во вселенной «Гарри Поттера» выйдут ещё четыре книги! Правда, радоваться (или ругаться) не стоит — нас ждут не приключения волшебника и его друзей, а нон-фикшен, посвящённый истории различных магических дисциплин. Всего Pottermore выпустит четыре книги в электронном формате — они образуют собой коллекцию History of Magic («История магии»). Описание гласит, что тетралогия раскроет «традиционный фольклор и магию, что лежат в основе серии о Гарри Поттере». Название каждого тома основано на одной из дисциплин, которые преподают в Хогвартсе. По сути, книги представляют собой переработанный материал, впервые представленный на выставке Harry Potter: A History of Magic — она проходила с октября 2017-го по февраль 2018-го в Британской библиотеке. Сперва свет увидят два тома — A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts («Путешествие в дисциплины „чары“ и „защита от тёмных искусств“») и A Journey Through Potions and Herbology («Путешествие в дисциплины „зельеварение“ и „гербология„»). Их релиз намечен на 27 июня. Другие две книги — одна посвящена астрологии и прорицанию, а другая рассказывает про уход за волшебными животными — выйдут через несколько месяцев. На старте книги будут изданы на английском, французском, итальянском и немецком. Их уже можно предзаказать в онлайн-магазинах. Читайте также Флэшмоб: Роулинг, откровения про Хогвартс и «я всегда представляла читателя геем» 03.02.2019 Некоторым читателям надоели внезапные откровения писательницы, и они начали придумывать свои. Джоан Роулинг раскрыла подробности отношений между Дамблдором и Грин-де-Вальдом 17.03.2019 Да, вы верно обо всём догадались! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: