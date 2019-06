Во вселенной «Гарри Поттера» выйдут ещё четыре книги! Правда, радоваться (или ругаться) не стоит — нас ждут не приключения волшебника и его друзей, а нон-фикшен, посвящённый истории различных магических дисциплин.

Всего Pottermore выпустит четыре книги в электронном формате — они образуют собой коллекцию History of Magic («История магии»). Описание гласит, что тетралогия раскроет «традиционный фольклор и магию, что лежат в основе серии о Гарри Поттере». Название каждого тома основано на одной из дисциплин, которые преподают в Хогвартсе. По сути, книги представляют собой переработанный материал, впервые представленный на выставке Harry Potter: A History of Magic — она проходила с октября 2017-го по февраль 2018-го в Британской библиотеке.

Сперва свет увидят два тома — A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts («Путешествие в дисциплины „чары“ и „защита от тёмных искусств“») и A Journey Through Potions and Herbology («Путешествие в дисциплины „зельеварение“ и „гербология„»). Их релиз намечен на 27 июня. Другие две книги — одна посвящена астрологии и прорицанию, а другая рассказывает про уход за волшебными животными — выйдут через несколько месяцев.

На старте книги будут изданы на английском, французском, итальянском и немецком. Их уже можно предзаказать в онлайн-магазинах.