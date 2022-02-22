Джордж Лукас хотел, чтобы у Грогу было джедайское обучение

Исполнительный продюсер «Мандалорца» Дэйв Филони рассказал, что Джордж Лукас очень переживал за судьбу Грогу во втором сезоне сериала.
В частности, создатель «Звездных войн» был обеспокоен тем, что у малыша не было надлежащего джедайского обучения.
В какой-то момент у меня был разговор с Джорджем о малыше. И его главной заботой было то, что ему нужны все эти <джедайские> тренировки.
Напомним, в финале второго сезона «Мандалорца» малыш Грогу уходит вместе с Люком Скайуокером. Однако в конце «Книги Бобы Фетта» — спойлер! — он возвращается к Дину.
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