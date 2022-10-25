Джордж Мартин: «Ветра зимы» закончены на 75%

Джордж Мартин в одном из интервью рассказал, что многолетняя работа над долгожданными «Ветрами зимы» подходит к концу.
По его словам, он завершил около 75% романа.
Это большая, большая книга. Это сложная книга. Вероятно, она будет больше, чем любой предыдущий том в серии.
«Танец драконов» и «Буря мечей» были самыми объемными книгами в серии и насчитывали около 1500 страниц рукописи.
Думаю, новая книга будет длиннее, когда я ее закончу.
Однако писатель решил больше не говорить, когда выйдут «Ветра зимы», потому что фанаты давят на него вопросами.
Я никогда не врал о своих прогнозах… Но, думаю, я переоценивал свою продуктивность и недооценивал количество перерывов.
Вот что в завершение сказал Мартин:
Однажды книга будет закончена. И тогда она выйдет. А потом, на следующий день, кто-нибудь напишет мне в твиттере: «А когда мы увидим «Грезы о весне»?!»
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