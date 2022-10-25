Джордж Мартин: «Ветра зимы» закончены на 75%

Джордж Мартин в одном из интервью рассказал, что многолетняя работа над долгожданными «Ветрами зимы» подходит к концу.

По его словам, он завершил около 75% романа.

Это большая, большая книга. Это сложная книга. Вероятно, она будет больше, чем любой предыдущий том в серии.

«Танец драконов» и «Буря мечей» были самыми объемными книгами в серии и насчитывали около 1500 страниц рукописи.

Думаю, новая книга будет длиннее, когда я ее закончу.

Однако писатель решил больше не говорить, когда выйдут «Ветра зимы», потому что фанаты давят на него вопросами.

Я никогда не врал о своих прогнозах… Но, думаю, я переоценивал свою продуктивность и недооценивал количество перерывов.

Вот что в завершение сказал Мартин: